Čekanja u Brodu i Gradišci do sat vremena

Na graničnim prelazima Brod i Gradiška, na ulazu u BiH čeka se od 40 minuta do sat vremena, a na ostalim prelazima pojačan je intenzitet saobraćaja, ali zadržavanja nisu duža od pola sata, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog radova u Crnoj Gori, na graničnom prelazu Klobuk na putu Ilino Brdo-Vilusi saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15 časova, a na graničnom prelazu Deleuša, na putu Deleuša-Vraćenovići od 11.00 do 14.00 časova.

Zbog radova na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.

Duža čekanja na obavljanje granične kontrole mogu se očekivati posebno tokom praznika i turističke sezone.

(Srna)