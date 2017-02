Čekaju nas rigorozne kazne: Zakon o saobraćaju stupio na snagu

Vozačima koji vole da nagaze po gasu, popiju čašicu više ili odbiju alkotestiranje od danas prijete kazne do 1.000 KM.

Pored novčane kazne za saobraćajne prekršaje, novim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH predviđena je zabrana upravljanja vozilom do šest mjeseci i dva kaznena boda, dok je za pojedine prekršaje kojima je izazvana saobraćajna nesreća propisana kazna do čak 5.000 KM i zabrana vožnje na pola godine.

Kazne za prekoračanje brzine i vožnju pod uticajem alkohola su u rasponu – od 50 do 300 KM za vožnju koja je do 30 kilometara na čas viša od dozvoljene, dok je za one koji prekorače brzinu za 30 kilometara više nego što je dozvoljeno kazna od 400 do 1.000 KM. Prekoračenje brzine do deset kilometara na čas se toleriše.

Isto je i za vožnje pod uticajem alkohola, gdje su kazne od 50 KM do čak 1.000 KM, zavisno od toga koliko je vozač popio.

“Kazna od 400 do 1.000 KM očekuje vozača koji napusti mjesto saobraćajne nezgode u kojoj je neko izgubio život ili bio povrijeđen, ili je nastala veća materijalna šteta”, navode u Ministarstvu unutrašnijih poslova RS.

Vozači koji prilikom pokretanja vozila naglo povećaju brzinu stvarajući buku i škripu rizikuju da plate od 50 do 250 KM. Kazna od 50 KM očekuje i motoriste koji ne nose kacigu, dok biciklisti nisu obavezni da je nose.

Za vozače koji prevoze pijanog suvozača kazna je 40 KM, kao i za pješake koji dok prelaze pješački koriste mobilni telefon ili imaju slušalice u ušima.

Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kaže da je novi zakon rigorozan, ali da će se efekti na povećanje bezbjednosti u saobraćaju osjetiti samo ako se zakon bude dosljedno primjenjivao.

“Kontrole moraju da budu česte i obuhvatne, jer ako neko krši saobraćajne propise i prolazi nekažnjeno nastaviće i dalje tako”, ističe Radović.

Za utjehu je to što Zakon o prekršajima RS nudi mogućnost da se kazna za saobraćajni prekršaj prepolovi, ako se plati u roku od osam dana.

“Cjenovnik”

Od 400 do 1.000 KM

– za prevoz djeteta mlađeg od 12 godina na mjestu suvozača,

– za vožnju sa preko 1,5 promila alkohola u krvi,

– za vožnju brzinom koja je viša za 30 kilometara na čas od dozvoljene,

– vožnja bez vozačke dozvole i vožnja neregistrovanog vozila;

Od 100 do 300 KM

– za vožnju brzinom od 20 do 30 kilometara na čas većom od dozvoljene,

– za vožnju s alkoholom u krvi od 0,8 do 1,5 promila,

– za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nevezanje pojasa;

Od 50 do 250 KM

– za turiranje,

– za vožnju s alkoholom u krvi 0,3 do 0,8 promila;

50 KM

– prekoračenje brzine za 10 do 20 kilometara na čas više od dozvoljene,

– za motoriste koji ne nose kacigu;

40 KM

– za vozače koji prevoze pijanog suvozača,

– za pješake koji koriste mobilni telefon ili imaju slušalice u ušima tokom prelaska ulice.

(EuroBlic)