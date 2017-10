Čeka nas sunčan i topao vikend!

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, koje će se u većini krajeva zadržati i u nedjelju.

Poslije svježeg jutra sa maglom oko rijeka i po kotlinama, tokom dana će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u istočnim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do 10 stepeni, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab, na istoku ponegdje umjeren, sjevernih smjerova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je u većini predjela bilo sunčano i toplo. vrijeme.