Ceca se ponovo oglasila: Prespavala sam u Banjaluci, ali ne besplatno

Svetlana Ražnatović: Autom sam došla u Banjaluku, prijatelj me je provozao helikopterom

Večeras se ponovo oglasila Svetlana Ceca Ražnatović i demantovala sve navode.

Poručila je da jeste prespavala u Banjaluci, ali ne besplatno u apartmanima Vlade Srpske, nego u ugostiteljskom objektu pored zgrade Vlade, koji su u privatnom vlasništvu. Navela da će za njeno spavanje u Banjaluci biti priloženi dokazi.

Svetlana Ražnatović je rekla da se njenim imenom i neistinama manipuliše posljednja tri-četiri dana.

“Nikada se nisam bavila time šta je ko rekao, ali zato što izuzetno poštujem RS i narod u Republici Srpskoj želim da stanem neistinama na put. Priloženi su i dokazi da sve to što je izgovoreno vezano za moje ime je apsolutna neistina i laž. Imaćete priliku da to vidite i uvjerite se sami. Ja sam svojim automobilom doputovala u RS, takođe se i vratila sopstvenim automobilom. Imala sam desetominutnu panoramu iznad Banjaluke i to je sve”, rekla je Svetlana Ceca Ražnatović.

(ATV)