Čavka: Kamen bačen iz Sarajeva na Banjaluku najbolje osjete Bošnjaci koji ovdje žive

Šef Kluba Koalicije Domovina u Narodnoj skupštini RS Admir Čavka (SBB) rekao je danas da ključni politički napori u BiH trebaju biti usmjereni na zaustavljanje sve većeg broja mladih koji napuštaju našu zemlju.

“Banjaluku je juče napustilo 250 mladih ljudi. Krenuli su trbuhom za kruhom. To je slika naše svakodnevice. To je slika našeg života. I to moramo da mijenjamo, jer ćemo u protivnom ostati sami ni na čemu. To je ključno pitanje i time treba da se bavimo”, kazao je Čavka.

On je dodao da se Bošnjaci trebaju okrenuti sebi, jer imaju svoje probleme koje niko neće riješiti umjesto njih. Rješavanjem tuđih problema, smatra Čavka, neće biti riješeni najvažniji bošnjački problemi.

“Svaki kamen koji je iz Sarajeva bačen na Banjaluku najbolje osjete Bošnjaci koji žive ovdje svaki dan. Kosovo je pitanje Srbije i ona treba da se bavi njime, a ne mi. Svako dodatno uplitanje u takve stvari može da pogorša položaj Bošnjaka u drugiim dijelovima BiH”, istakao je Čavka.

(ATV)