Čavka: Insistiraću na zapošljavanju povratnika

Posebna sjednica Narodne skupštine RS, na čijem se dnevnom redu nalazi, između ostalog, Prijedlog budžeta RS za 2018. godinu i Prijedlog Programa ekonomskih reformi RS za period od 2018. do 2020. godine, biće održana naredne sedmice, u utorak.

Šef Kluba Koalicije Domovina u Narodnoj skupštini RS Admir Čavka (SBB) rekao je da će u toku diskusije insistirati na tome da u budžetu budu zastupljeni povratnici.

– Ovo je prilika da Vlada RS pokaže koliko joj je zaista stalo do povratnika, odnosno do Bošnjaka i Hrvata u RS. Iznosi koji su se do sada izdvajali za povratnike nisu bili dovoljni i na nama je da tražimo više – rekao je Čavka.

On je istakao da će tražiti da se Bošnjacima poveže radni staž i da se uvaže sva njihova radnička i socijalna prava.

– Ključno je da u budžet uđu projekti zapošljavanja povratnika. Bez toga nema ni povratnika, a bez povratnika nema stabilne RS. Insistiraću na tome. Zapošljavanje povratnika je najbolji način da se pokaže da vlast u RS o svim brine podjednako, bez obzira na naciju, vjeru i političko opredjeljenje – kazao je Čavka.

(ATV)