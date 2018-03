Čavićev uslov: Premijerska fotelja ili raspad SzP

Predlažemo Dragana Čavića za budućeg predsjednika Vlade, poruka je Predsjedništva NDP-a partnerima u Savezu za promjene. Kažu da ih niko nije pitao za kandidaturu Mladena Ivanića i Vukote Govedarice, pa su i oni odlučili ne pitavši nikog da ponude svog mandatara.



Traže da se funkcije u Vladi podijele odmah prije izbora, da ne bi nakon oktobra neko napravio koalicju sa SNSD-om. Poručuju i da je bolja opcija da Ivanić bude kandidat za predsjednika, a Mirko Šarović za člana Predsjedništva.

“Ivanić pobjeđuje sigurno, pošto ga niste kandidovali on je član Predsjedništva. Vukota Govedarica da bi pobijedio, on mora izustiti ime Dragana Čavića da bi dobio Krajinu. I da bi bio cjelovit koncept onda se moraju znati direktori javnih preduzeća pa do ministra policije i finansija i tako dalje. Taj cjelovit koncept podrazumijeva da onda može pobijediti i Vukota Govedarica”, rekao je član predjsedništva NDP-A Zdravko Krsmanović.

“Ako je ta koncepcija koncepcija koju žele naši partneri i ako je prihvataju mi ćemo biti u tom kolu. Ako nije mi ćemo biti samostalni i nećemo biti na drugoj strani. I nemamo vremena više za čekanje, želimo u vrlo kratkom vremenu precizne i jasne odgovore”, rekao je lider NDP-a Dragan Čavić.

Odgovor stiže od predsjednika SDS-a koji nije zato da se prije izbora zna ime mandatara. I dok Dragan Čavić već piše program i obećava da će kao budući premijer u 2019. povećati penzije za najmanje 10 odsto, Vukota Govedarica mu poručuje da se strpi do oktobra.

“Nisam zato da u nekoj perspektivi definišemo personalne pozicije, ali kada je u pitanju lično Dragan Čavić ne treba govoriti to je jedan veoma ozbiljan čovjek. Onog momenta kada budem izabran za predsjednika Republike Dragan Čavić i NDP će biti praktično jedan od prve dvije političke partije sa kojima ću da obavljam konsultacije”, rekao je lider SDS-a Vukota Govedarica.

Čaviću se ipak ne čeka do oktobra jer bi što prije htjeli znati na čemu su unutar Saveza za promjene. Govedarici poručuju da bi trebalo da se predomisli jer je to uslov za podršku njegovoj kandidaturi.

“Mi očekujemo da će se oni promijeniti i da će oni shvatiti i da će krajnji ishod pregovora biti takav da će oni promijeniti svoju odluku”, rekao je član Predsjedništva NDP-a Krsto Jandrić.

Iako je SDS odmah nakon sjedice Glavnog odbora najavio sastanak članica Saveza za promjene, to se do danas nije desilo. U NDP-u će na sastanku tražiti i obrazloženje za kandidature Ivanića i Govedarice, jer ankete koje imaju pokazuju da lider SDS-a ne stoji najbolje u Krajini.