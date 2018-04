Čavić za ATV: Iza “zolje” stoji mafijaški obračun oko prodaje zgrade UIO-u

Predsjednik NDP-a Dragan Čavić rekao je za ATV da sve okolnosti u vezi sa ispaljenom granatom iz zolje na poslovnu zgradu u Banjaluci upućuju na mafijaški obračun oko prodaje zgrade UIO-u.

“Da li je slučajnost što je ispaljena je zolja na objekat, koji je trebalo da bude prodat Upravi za indirektno oporezivanje. Taj objekat je već godinama na prodaju, ali postoji konkurentski objakat od kojeg vrh SNSD-a ima ogroman uticaj i koji se takođe nudi UIO-u za zgradu regionalnog centra za indirektno oporezivanje”, rekao je Čavić.

On smatra da institucije zadužene za bezbjednost daju povod da im ne vjeruje, te da potvrđuju postojanje političkog uticaja na njih.

“Zašto predsjednik Republike Milorad Dodik javno obećava da će biti urađena nova obdukcija i istraga. Šta on ima s tim? On tako potvrđuje da ima uticaj na ove institucije i da im može narediti da dovedu novog forenzičara. Mlad čovjek je izgubio život i to mora da se rasvijetli. Nisam htio da se pojavljujem na Trgu Krajine, ogorčen sam da neko može izaći u javnost sa površnim rezultatima istrage koje su razbjesnile javnost”, rekao je Čavić.

Lider NDP-a je naveo nekoliko neriješenih ubistava u protekle dvije godine koje nisu dobile nikakav epilog i rekao da smatra da sve to ukazuje da institucije za provođenje zakona ne rade svoj posao.

“Ubistvom mladog čovjeka se bave mediji, političari i jedino koji se ne oglašava, a koji je najpozvaniji je Tužilaštvo”, rekao je Čavić.

Čavić je rekao da se u protekle četiri godine SzP jeste nametnuo kao alternativa vlasti, ali da to nisu postigli maksimalan uspjeh.

“Izmjena zakonodavstva zavisi od volje skupštinske većine. Mi smo za donošenje zakona o porijeklu imovine imenovanih na javnim funkcijama, zatim za zakon o sukobu interesa koji bi regulisao nepravilnosti u vezi sa nepotizmom”, rekao je Čavić.

Dragan Čavić smatra da je dogovor i kombinacija vladajuće koalicije Milorad Dodik za člana Predsjedništva BiH i Željka Cvijanović za predsjednika RS.

On kaže da pričom kako imaju u anketama od 65 do 75 odsto, odnosno da su apsolutni favoriti na predstojećim izborima koalicija SNSD-DNS-SP manifestuju lažni optimizam i pokušavaju stvoriti pesimističko raspoloženje u suprotnom taboru.

“To je čista laž. SzP je radio ankete po kojima SNSD ima između 32 i 35 odsto od onih koji su se izjasnili da će izaći na izbore. DNS ima sedam do osam odsto, a SP tri do četiri odsto. Ukupan zbir je oko 44 odsto. Ove anekte je radio SzP na vrlo reprezentativnom uzorku i sa ozbiljnom kućom koja se profesionalno bavi tim poslom. SzP ima manje u zbiru od koalicije SNSD-DNS-SP”, rekao je Čavić.

Lider NDP-a je rekao u vezi sa prethodo najavljenom tužbom za klevetu protiv premijerke RS Željke Cvijanović da je će još jednom razmisliti o tome, jer je premijerka dala korektno izvinjenje.

Čavić je rekao da je poražavajuće da RS ima BDP po glavi stanovnika najniži u Evropi.

“Čak i Kosovo ima veći BDP od nas. BDP po glavi stanovnika RS je za 600/700 dolara manji nego u Federaciji BiH. BDP je osnovni makropokazatelj ekonomije u jednoj zemlji. Naš BDP je oko 4000 dolara, a prosječan evropski BDP je oko 28 hiljada dolara po glavi stanovnika”, rekao je Čavić.

Takođe je naveo da imamo najniže penzije u Evropi, te da je Vlada Federacije predložila povećanje penzija za 10 odsto u narednom periodu.

“Apsolutno sam ubijeđen da je moguće povećati penzije od 10 odsto za šta je potrebno 100 miliona godišnje. Mogu ih većim dijelom naći u restruktuiranju direktnih i indirektnih poreza, a manjim dijelom u nepotrebnoj potrošnji budžetskih korisnika u RS. Neprimjereno je da budžet predsjednika RS bude veći od budžeta predsjednika Srbije, Hrvatske i od tročlanog Predsjedništva BiH, a koji iznosi gotovo 11 miliona. Kada sam ja bio predsjednik Republike taj budžet je iznosio dva miliona. Tvrdim da postoje unutrađnji resursi do 30 miliona ušteda u budžetu”, rekao je Čavić.

Čavić je rekao da on ne insistira na premijerskoj dužnosti i da je potpuno jasan stav NDP-a da oni neće ugroziti jedinstvo SzP-a.

Takođe je rekao da nema potrebu udvarati se građanima i kada bi eventualno bio izabran za premijera, ukoliko ne bi ispunio data obećanja dao bi neopozivu ostavku.

“Ako kažem da će u prvih godinu dana biti povećane penzije ukoliko budem predsjednik Vlade RS za 10 odsto. Ako 31.12.2019. godine bude konstatovano da nisam uradio obećano moja ostavka će biti neopoziva. Ne treba meni da se igram sa 300 hiljada penzionera koji žive u jadu i bijedi”, rekao je Čavić