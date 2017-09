Čavić: Strani plaćenici nas nazivaju izdajnicima

Lider NDP-a Dragan Čavić rekao je u intervjuu za EuroBlic da je SZP političkim potezima u Narodnoj skupštini potpuno ogolio lice režimske većine.



“To lice je kombinacija aparthejda u Južnoj Africi šezdesetih godina i južnoameričkih policijskih hunti iz devedesetih godina prošlog vijeka. Njihova postavka je ovakva: manjina traži da nameće rješenja većini. To nije tačno. Svi koji učestvuju u radu NS RS moraju da rade po ustavu, zakonima i poslovniku, a sve to su prekršili. Smatraju da samo zato što su većina mogu da rade šta hoće. Šokiran sam. Želimo to da spriječimo”, rekao je Čavić.

Lider NDP-a je podvukao je da nikada nije imao podršku zapadnih sila.

“Ovo je stvar koja se tiče Srba u RS i treba da se riješi bez nasilja i krvoprolića, ali se moramo vratiti u norme zakona”, rekao je Čavić.

Čavić je ubijeđen da poredstavnici vlasti u RS ovu vrstu podrške imaju. On kaže da strancima odgovara ova struktura na vlasti, da što više ekonomski i socijalno unište RS, da ona postane potpuno lagan plijen u nekim okolnostima kada će vjerovatno Zapad instruisati nezadovoljne socijalne grupe na ivici bijede, spremne na sve.

“Sada imaju opoziciju koja se ponaša po Ustavu i zakonima. Oni koji su otvoreno sarađivali sa Sorošem danas nama imputiraju takvu vrstu saradnje. Tada su bili njihovi plaćenici i ostali do danas. Vrlo uspješno razaraju RS uz enormno bogaćenje male gupice nedodirivih i njihovih intimusa koji u biznisu rade sa samo jednim klijentom – Republikom Srpskom. Nisu birali srestva i saveznike da dođu na vlast, sada ih ne biraju da ostanu na vlasti. Mnogi zapadnjaci ne žele da BiH funkcioniše i zato imaju imaju odličnu saradnjiu sa Dodikom. Kada pretjera onda ga pozovu i kažu došao si do crvene linije, ako je pređeš, ideš u izolaciju”, kaže Čavić.

Takođe je rekao da mu nije drago što je predsjednik RS na crnoj listi jer je to sramota za sve nas.

(EuroBlic)