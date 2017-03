Čavić: NDP podnosi krivičnu prijavu protiv Izetbegovića i Softića

Predsjednik NDP-a Dragan Čavić izjavio je da je odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da odbije zahtjev za reviziju presude protiv Srbije pokazala da ne postoji nikakav pravni osnov za ulazak u ovu “avanturu”, koju je pokrenuo bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, a u realizaciji Sakiba Softića.

“Pokazalo se da smo u pravu svi mi koji smo tvrdili da je ovo ustavno-pravno neutemeljeno. Dobra je stvar što je Međunarodni sud pravde odgovorio relativno brzo na uloženu apelaciju i proglasio je nelegalnom i nelegitimnom, jer nije upućena od legalne institucije”, rekao je Čavić Srni.

On je najavio da će NDP u ponedjeljak, 13. marta, Tužilaštvu BiH podnijeti krivičnu prijavu protiv Izetbegovića i Softića zbog lažnog predstavljanja, podstrekavanja na lažno predstavljanje, kao i uzurpacije ustavnih ovlašćenja.

“Advokati su nekoliko dana pripremali kompletnu tužbu i ostalo je samo da se utvrdi ko će biti potpisnici, a ona će u ponedjeljak biti u Tužilaštvu BiH”, rekao je Čavić.

On je istakao da će prijava biti predata bez obzira na ovu odluku Međunarodnog suda pravde, jer, kako kaže, svi koji su “sve ovo doveli do usijanja i uzurpirali ustavno-zakonske nadležnosti Predsjedništva BiH treba da odgovaraju za to pred domaćim sudovima”.

Čavić je izrazio očekivanje da će Tužilaštvo BiH jednako brzo i efikasno djelovati, kao što je bilo i u slučaju proslave Dana Republike i referenduma koji je u vezi s tim održan, kao i u slučaju angažovanja vojne jedinice Oružanih snaga BiH tokom obilježavanja Dana Republike Srpske.

Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije, koju je podnio Sakib Softić, uz obrazloženje da ga nisu podnijele nadležne institucije BiH.

(Srna)