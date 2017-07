Čavić i Borenović postigli dogovor, NDP i PDP idu zajedno na izbore?

Lideri PDP-a i NDP-a, Branislav Borenović i Dragan Čavić, do kraja ove sedmice trebalo bi da potpišu dogovor o zajedničkom nastupu na izborima sljedeće godine.

Upućeni izvori ističu da nije isključeno da Čavić i Borenović već sutra organizuju sastanak na kojem bi, prema njihovim riječima, trebalo da definitivno budu utvrđeni principi zajedničkog političkog djelovanja PDP i NDP u narednom periodu.

“Prema ranijim dogovorima, Borenović i Čavić bi sutra trebalo da se sastanu i dogovore sklapanje zajedničkih izbornih lista za Narodnu skupštinu RS i Parlament BiH. Ako do sutrašnjeg sastanka ipak ne dođe, on će sigurno biti organizovan do kraja ove sedmice”, tvrde isti sagovornici.

Dodaju da lideri dvije opozicione partije intenzivno pregovaraju i o podršci zajedničkim kandidatima opozicije u trci za predsjednika RS i srpskog člana Predsjedništva BiH na izborima 2018. godine.

“Problem bi mogao da nastane zbog toga što Borenović insistira na Mladenu Ivaniću kao kandidatu za jednu od navedenih funkcija, dok je Čavić pristalica toga da SDS, kao najveća opoziciona partija, ima prvenstvo u izboru kandidata za te pozicije”, tvrde izvori iz ovih stranaka.

Lider NDP Dragan Čavić potvrdio je da su u toku završni pregovori s PDP o zajedničkom izbornom nastupu te dvije partije.

“O imenima zajedničkih kandidata još je rano govoriti. Vjerujem da ćemo postići dogovor”, kratko je poručio Čavić.

Predsjednik PDP Branislav Borenović takođe nije želio da potvrdi, ali ni da demantuje tvrdnje da će sa liderom NDP do kraja sedmice ozvaničiti višemjesečne pregovore o zajedničkom izbornom nastupu.

“Ozbiljno razgovaramo i vjerujem u dogovor”, poručuje Borenović.

Izvori iz ovih partija tvrde da su pregovori o zajedničkom političkom djelovanju s PDP doveli do razdora u vrhu NDP.

“Potpredsjednik NDP Krsto Jandrić još od samih početaka pregovora s PDP zalagao se za ujedinjenje te dvije partije, dok je Dragan Čavić pristalica veće saradnje sa SDS. Razlika u mišljenjima Čavića i Jandrića ogleda se i u tome što je prvi pristalica toga da opozicija podrži Vukotu Govedaricu kao kandidata za predsjednika RS, dok Jandrić podržava Mladena Ivanića”, tvrde ovi izvori.

