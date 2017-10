Čavić: Dodik je balkanski Kim Džong Una

Dragan Čavić, predsjednik Novog demokratskog pokreta (NDP), rekao je da opozicija u Republici Srpskoj ne ruši institucije Srpske već želi srušiti vlast koja, kako je kazao, ugrožava nezavisnost tih institucija.



– Svaki dan potvrđuju da su režim, ali žele to da demantuju. Nevjerovatna osionost, potpuno ignorisanje realnog života i njihov život u nekom spektru lažnih podataka o uspjehu – je njihova svakodnevnica. Mi ne rušimo institucije, mi želimo srušiti vlast koji ugrožava nezavisnost institucija. Ne suprostavljamo se institucijama već njihovom zloupotrebljavanju – kazao je Dragan Čavić za N1.

On je dodao da predsjednik Srpske Milorad Dodik nema ovlaštenja za izdavanje naloga za hapšenje, komentarišući njegovu izjavu da je teško odolio da izda nalog za hapšenje šefice OHR u Banjaluci.

– Imamo Kim Džong Una, modifikaciju balkanskog tipa. Čovjek koji je na čelu RS i na čelu vladajuće stranke – Milorad Dodik. U svom emotivnom pokazivanju te brige za srpski narod, on je rekao da je u NSRS vidio šeficu OHR u Banjaluci i jedva se suzdržao da ne izda nalog za njeno hapšenje. Po zakonu samo sudija na prijedlog tužioca može izdati nalog za hapšenje. To ne može predsjednik Republike da radi, to je nemoguće – dodao je Čavić.

