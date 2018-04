Čavara: Učvršćuju pozicije zveckanjem oružjem i najavama rata

Predsjednik Federacije BiH (FBiH) Marinko Čavara rekao je da Parlament FBiH može raspustiti kada hoće, ali da nije jer smatra da bi to izazvalo dalekosežne posljedice za sve u ovom entitetu.

“Ništa se nije promijenilo, jer je budžet usvojen poslije Nove godine. Parlament ne radi ništa i valjda računaju da ih zbog toga niko ne može ni kritikovati”, ocijenio je Čavara.

On je naveo da je teško reći ko je odgovoran za blokadu, ali da se SDA ponašala različito po pitanju odnosa parlamentarne većine.

“Blokiraju se zvanične institucije da bi paralelne mogle funkcionisati, a to je sve protiv BiH i njenih stanovnika. Neki svoje pozicije učvršćuju i zveckanjem oružjem i najavama rata, što je za mene morbidno, pogotovo što se to radi na grobovima mrtvih i mjestima stradanja. Strašno je da neko na prostoru BiH može govoriti o ratu, a svjesni su užasa koji smo svi prošli”, rekao je Čavara za “Nezavisne novine”.

On smatra da mjesec-dva nije dovoljno da bi bio postignut dogovor o izmjenama Izbornog zakona BiH, iako se uključila međunarodna zajednica.

“Sve ovo može isprovocirati veliki problem, jer ukoliko dođe do implementacije izbora i dođemo do nemogućnosti provođenja, možemo doći u ustavnu krizu, iz koje ćemo teško izaći, a čini se da to nekima odgovara”, rekao je Čavara, koji je potpredsjednik HDZ BiH.

On je dodao da ova stranka nije razgovarala o kandidatima za predstojeće izbore, te podsjetio da je unutar Hrvatskog narodnog sabora (HNS) razgovarano da zajedno nastupe sve stranke HNS-a.

“Upravo zbog neprovođenja odluke Ustavnog suda BiH i neusvajanja izmjena Izbornog zakona neophodno je da na mnogim nivoima nastupimo zajedno. Zbog toga se još do kraja nije iskristalizovalo. Ono što je poznato, izuzev HDZ 1990, sve druge stranke su izrazile spremnost da na većini nivoa idemo zajedno na izbore”, istakao je Čavara, napomenuvši da će liste biti poznate krajem juna.

