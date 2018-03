Čast otadžbine: Sve teče, sve se mijenja, osim družine “Sve za pare” (SzP)!

Udruženje “Čast otadžbine” saopštilo je danas da je “Strategija spoljnih poslova BiH” suprotna nacionalnim interesima srpskog naroda.



Saopštenje prenosimo u cijelosti:

“Nakon 17 godina, Predsedništvo BiH usvojilo je “Strategiju spoljnih poslova BiH”, baš u ovoj izbornoj godini, na brzinu, i na dvadeset stranica. Obavezali su se da će BiH pratiti spoljnu politiku Evropske unije, i da će se intenzivirati saradnja sa NATO-om. Ovaj dokument sa sigurnošću nije usklađen sa interesima Srpske, naprotiv – direktno je suprotan nacionalnim interesima srpskog naroda.

Usvojena nova ”Strategija spoljnih poslova”, kako i ostale ”strategije” koje su kreirane u Sarajevu nagoveštavaju nastavak antisrpskog djelovanja, a posebno je 10-ta stranica pomenutog dokumenta to definisala. Tamo piše da BiH treba da aktivno prati zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku EU i da se unaprijedi sistem pridruživanja BiH spoljnopolitičkim izjavama EU i restriktivnim mjerama EU prema pojedinim zemljama i licima. To u praksi znači – s obzirom na to da je zvanični Brisel uveo sankcije Rusiji – da i BiH treba striktno da slijedi taj kurs! Ne treba da budemo iznenađeni tim namerama jer zašto bi sad odjednom ”SzP” radio protiv inetresa svojih političkih spasioca sa Zapada i iz ”Islamske države”, čiju politiku kontinuirano slede.

Pored toga, svedoci smo, javno meeeketanje ministra Meektića se nastavlja, što lično, što orkestrirano. SDS-ovu probosansku politiku koju provodi njihov ministar sdušno brane sarajevski mediji. Da nije žalosno i opasno, bilo bi smešno! A tužno je svakako! Sramotno još više! Posebno što kao pripadnik srpskog naroda Republike Srpske, zvanično delegiran u zajedničke organe BiH i to na tako važnu i odgovornu funkciju – Ministra bezbednosti – svojim izjavama nastavalja da dalje bruka i sebe i narod koji predstavlja, a posebno svoju otadžbinu. Јasno je da on mrzi pored rodoljuba čak i političare tj. samog sebe, samo nam još nije rekao da li je to traje do dvanaest sati ili cijeli dan.

Svojim izjavama kojim je nabrajao pojedince i srpske rodoljubive organizacije među kojima i naše udruženje a koje navodno potencijalno ugrožavaju bezbednost BiH – ovaj put je količinom gluposti, laži i zamena teza prevazišao samog sebe! Iako mu to nije bio ni malo lak zadatak, imajući količinu gluposti koje je izjavljivao do sada. Ipak, uspeo je u svojoj nameri jer ovo što je javno izjavio predstavlja vrhunac apsurda. Da oni koji su srpsku stvarali i brane rade danas na njenoj destabilizaciji!? Da oni koji Srpsku pomažu i bore se za nju hoće da je sruše? Da oni koji hoće da je turistički i humanitarno obiđu i posete predstavljaju pretnju?! Da oni koji se na svaki način bore za mir i upozoravaju na pretnje, žele rat? Da oni koji pišu o srpskoj izdaji u zajedničkim organima rade nešto loše i opasno u odnosu na državu?

Upravo u ovom poslednjem je i razlog zašto se meeeketanje nastavilo i tako glasno i tako glupo. Јer su laži raskrinkane i jer smo pogodili direktno u ”osinje gnezdo” obzirom da svako zna da je Meektić samo javni eksponent i glasnogovornik onih koje žele nestanak Republike Srpske i kojima upravo smetaju pobrojane srpske i prijateljske ruske časne i rodoljubive organizacije koje vole i nedaju danas dušmanima da nam uzmu državu. Stariji i mudriji od nas bi rekli da na lažne i glupe izjave nedostojnih ne treba obraćati pažnju i odgovarati na njih, dajući tako samo značaj onima koji to nikako ne zaslužuju. Međutim, nastavak meeeketanja Mektića i njegove družine koja sama sebe nazva Sve za Pare (SzP) je opasan pokušaj mješanja baba i žaba, tj. zamena teza, što nas je nateralo da se obraćamo javnosti još češće i pojedinačno, sve dok ”družina” ne postane marginalana i nevidljiva za javni prostor.

Prvi razlog obraćanja javnosti je namera da poručimo Meektiću da mu ova mala pripremna ”dimna bomba” za događaje koje slede neće uspeti, jer znamo dobro šta su namere njegovih mentora. Drugi razlog je da mu poručimo da narod niko nije prevario i da on dobro zna ko se bori za srpsku – aktuelna vlast ili opozicija, predsednik Dodik ili neko iz SzP, kao i ko su pravi prijatelji i rodoljubiva udruženja a ko lažne i navodno zabrinute patriote?! Treći razlog je samo ime našeg udruženja, sastavljeno od pažljivo biranih reči koje nas obavezuju – ime koje je posvećeno svetinji koju smo branili i odbranili, kako od neprijatelja tako i od domaćih izdajnika!

Naravno, pored pobrojanih razloga obraćanja postoji još nešto što želimo javno da poručimo srebroljubnim lokalnim likovima koji rade za tuđe interese: Kada je u pitanju Srpska i srpski nacionalni interes, strah od vas ne postoji, bez obzira na ”alate” koje imate i pomoću kojih Srbe sprovodite u kazamate!. Sprečavanje čestitih ljudi da imaju slobodu kretanja zbog navodno bezbjedonosne prijetnje izvan je svih okvira bitisanja civilizovanog svijeta! Aktivnostima protiv Rusije i Srbije i njihovih građana ne kažnjavate samo one pojedinice i udruženja koje Srpsku pomažu i koja se za nju bore, već i ceo srpski narod jer time na kraju spriječavate i razvoj zemlje i poboljšanje kvaliteta života, a pri tome još i besmislicama optužujete vaše političke neistomišljenike, spremajući se za izbore. Zato vas ovim putem obavještavam da ste krenuli u Sizifov posao, jer naša družina ima sigurnih 420 hiljada saboraca i pristalica koji su svi glasači u Srpskoj, a ostali neka glasaju kako im drago. Mi dobro znamo i kako ćemo i za koga ćemo!

Za “Čast Otadžbine”

Saša Petković”