“Čast otadžbine”: Napadima na patriotske organizacije Mektić pokušava da sije strah

Udruženje “Čast otadžbine” saopštilo je da napadima na patriotske, humanitarne i kulturne organizacije i one koje baštine očuvanje istorijskih sjećanja i tradiciju Srba, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić kreće u ponovno sijanje straha, presije i uticaja na svijest srpskog naroda, po nalogu svojih mentora, te zatražilo njegovu ostavku.

“Mektić time želi da pokaže javnosti da je opasno i neisplativo biti nacionalno svjestan i raditi na sabornosti srpskog naroda, kao i saradnji i povezivanju sa ostalim, nama prijateljskim narodima”, navedeno je u saopštenju ovog udruženja, koje okuplja bivše vojne i policijske oficire Republike Srpske.

Iz Udruženja su poručili Mektiću da je čast sarađivati sa udruženjima i ljudima koje je proglasio bezbjednosnom prijetnjom po unitarnu BiH, koju on i njegovi mentori žele da stvore.

Iz Udruženja poručuju Mektiću da neće uspjeti proizvesti “planirani haos na ulicama Republike Srpske, a time donijeti i uličnu, nasilnu demokratiju”.

“Podnesite zato ostavku i ne činite dalje zločine protiv mira”, poručili su iz ovog udruženja.

“Čast otadžbine” navodi da će pojačati svoj rad i aktivnosti kako bi što bolje informisali srpski narod o stvarnim namjerama Mektića i namjerama njegovih nalogodavaca.

“I izbora u BiH se, Mektiću, veoma plašite, pa se da primijetiti da je Vaš spisak bezbjednosno opasnih identičan spisku onih koji podržavaju državotvornu politiku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika”, piše u saopštenju.

Iz Udruženja navode da “duboko skriveni iza Mektića”, Mirko Šarović, Aleksandra Pandurević i Vukota Govedarica “podržavaju njegove destruktivne i opasne radnje, optužbe jer su svi paralizovani od straha od zapadne administracije i sigurni da će ih dovesti na vlast”.

Predstavnici Udruženja kažu da Bakir Izetbegović posredstvom bivšeg AID-a /ratne tajne policije Bošnjaka/ i njenog rukovodioca Mehmeda Osmanagića zvanog Osmica, kontinuirano priprema razbijanje srpskog nacionalnog korpusa i cijelog srpskog naroda, kako bi završio proces stvaranja unitarne BiH, vješto zatrpavajući javno mnjenje “nebulozama i lažima” i maskirajući prave bezbjednosne opasnosti u BiH.

“Posebno je za žaljenje što to Mektić, kao Srbin, svjesno radi, i pri tom nimalo naivno”, ističu iz “Časti otadžbine”.

Udruženje upozorava na stvarne bezbjednosne izazove, o kojima preporučuje skupštinsku javnu raspravu, te podsjeća na otvorena bezbjednosna pitanja koja se moraju javno riješiti, a jedno od njih je – ko radi u službama sigurnosti i ko je vršio njihove provjere?

Iz “Časti otadžbine” pitaju ko je postavljen u Generalštab Oružanih snaga BiH i za načelnika Generalštaba i sa kakvom prošlosti, ko skriva na teritoriji BiH oružje svih vrsta, pogotovo haubice, kako se službenici u organima i institucijama BiH fotografišu sa ratnim zastavama Federacije BiH u zemlji i inostranstvu?

Oni pitaju ko i kako prijeti ratom drugim narodima /od Safera Halilovića, Izetbegovića, Radončića…/ zarad političkih rješenja u funkcionisanju BiH, kako se danas u sudovima i tužilaštvima nalaze oni koji su slali Srbe u logore i bili ratne sudije?

Iz Udruženja pitaju zašto vlasti BiH dozvoljavaju “muderisu” Nezimu Haliloviću da širi govor mržnje, uz poznatu činjenicu da je kao ratni komandant imao vojnike vehabije i salafiste pripadnike današnjeg DAEŠ-a, odnosno “Islamske države”?

Otvoreno bezbjednsno pitanje je i, kako piše u saopštenju, zašto nisu otkriveni organizatori pokušaja ubistva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jer se nameće sumnja da iza toga stoje službe bezbjednosti BiH.

Udruženje pita kako to da i dalje nisu poznati organizatori terorističkih aktivnosti u BiH, te zašto se već više od 20 godina negira postojanje Republike Srpske, a Srpska od pojedinaca naziva genocidnom tvorevinom, bez ikakve kazne?

“Za Mektića i druge slične predstavnike Saveza za promjene /SzP/ u zajedničkim organima nabrojali smo ovim putem samo dio onoga što se prikriva, a pri tome je to i zakonska obaveza, da se ove informacije i rizici bezbjednosno obrade, spriječe, eliminišu i otklone. Postavlja se pitanje zašto to nije učinjeno?”, navedeno je u saopštenju.

“Čast otadžbine” ocjenjuje da su njegovi članovi “bezbjednosno opasni” za Mektića i slične predstavnike SzP jer ove namjere i propuste prepoznaju, kao i zbog toga što, zarad želje za mirom u BiH, kontinuirano ukazuju narodu na njihovo nečinjenje i saučesništvo upravo u stvaranju opasnosti za srpski narod u Republici Srpskoj.

Udruženje pita Mektića i predstavnike SzP-a zašto blate patriotizam i razbijaju slogu Srba, zašto blate Srbiju koja se sve više uzdiže na zavidan nivo, a uz koju se svi Srbi osjećaju sigurnije i jače, te zašto se isto ophode prema bratskom ruskom narodu i patriotskim organizacijama koje dolaze iz Rusije?

“Zašto sprovodite naredbe Zapada, pokušavajući tim postupkom Republiku Srpsku da odvojiti od Srbije i bratskih naroda? Zbog čega i koga to radite potpuno svjesno i za koju cijenu to radite? Smatrate li da nas možete uplašiti optužnicama DŽevada Muratbegovića i sličnih dželata Srba od Konjica do Bihaća, koje bezbjednosno ne provjeravate, omogućavajući im i danas nastavak progona srpskog naroda?”, pitaju iz Udruženja.

Jedan od osnivača “Časti otadžbine” Rajko Kušić naveo je u saopštenju da je ponosan što je bio pripadnik Vojske Republike Srpske i učestvovao u očuvanju Srpske.

“Nakon devet godina provedenih u Vojsci Republike Srpske na dužnosti komadanta brigade, okončao sam vojnu službu, ponosan na ono što smo uradili za svoj narod i Republiku Srpsku”, istakao je Kušić.

On je naglasio da je Srpska u posljednjem momentu spasena odlukom predsjednika Milorada Dodika, koji je stao na put ukidanju policije Republike Srpske i njenom daljem urušavanju, a time i procesu unitarizacije BiH, što bi za posljedicu imalo gubljenje svih prava i sloboda za koje su položene velike srpske žrtve.

