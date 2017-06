Ćamil Duraković: Izvinjavam se Saši Jankoviću zbog povezivanja sa Arkanom

Bivši načelnik opštine Srebrenica i predsjednik organizacionog odbora ovogodišnje komemoracije u Srebrenici Ćamil Duraković izvinio se Saši Jankoviću, lideru opozicionog Pokreta slobodnih građana Srbije, zbog ranije konstatacije da je Janković početkom devedesetih godina bio u Bijeljini sa liderom radikala Vojislavom Šešeljem.

“Prije svega, ne sjećam se da sam išta tvrdio. Ja sam rekao da sam u neformalnim razgovorima to čuo. Tvrditi i čuti su dvije različite stvari, nije to moja tvrdnja. Ja jesam čuo, a ako on smatra da to nije istina, evo, ja se izvinjavam. Ali zaista sam čuo”, rekao je Duraković za regionalnu N1 televiziju.

On je rekao da je Jankoviću elektronskom poštom upućen poziv da prisustvuje 11. jula komemoraciji bošnjačkim žrtvama u Srebrenici, ali da još nije stigao nikakav odgovor od Jankovića.

On je dodao da je motiv da se Janković pozove na komemoraciju u Potočare taj što je on tokom predsedničke kampanje u Srbiji rekao da priznaje presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je konstatovao da se “u Srebrenici desio genocid”.

“Naša pozivnica stoji, a u pokušaju da dođemo do Jankovića od naših izvora u Srbiji smo saznali, odnosno čuli da je on 1991, 1992. godine bio u Bijeljini sa arkanovcima i šešeljevcima. Ja to ne tvrdim, jer nisam bio u Bijeljini, nisam ga vidio i nisam siguran u to, ali sam čuo”, rekao je Duraković.

Nakon što je Duraković juče iznio tvrdnju da je Janković početkom rata u BiH bio sa Šešeljem u Bijeljini, Janković je na svom Tviter nalogu Durakoviću zaprijetio tužbom.

“Izjavili ste, Durakoviću, groznu klevetu. Recite od koga ste ’čuli’, da vas oboje tužim ili se izvinite”, napisao je Janković.

