Burno u Parlamentu zbog Crnatkovih putovanja

Crnadak: Do kraja godine utvrđivanje granice sa Srbijom

Državni parlamentarci danas su raspravljali o Informaciji o vrsti, broju, intenzitetu i troškovima posjeta ministra spoljnih poslova BiH Igora Crnadka drugim državama te njihovoj svrsi za interes Bosne i Hercegovine i njenih građana.



Poslanik SBB-a Damir Arnaut rekao je da je ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak, prema podacima sa zvanične web stranice Ministarstva spoljnih poslova BiH, u toku svog mandata imao ukupno 140 putovanja.

On je rekao da Crnadak u prosjeku mjesečno putuje 4-5 puta. Kako kaže, od ukupno 140 putovanja ministar spoljnih poslova BiH imao je samo 13 zvaničnih posjeta. Arnaut se pita koja je korist silnih putovanja za državu.

U tom kontekstu SBB je predložio dva zaključka. Prvi je da Predstavnički dom PSBiH traži da Crnadak dostavi detaljan izvještaj o putovanjima, a drugi je da Kolegiji ZDPSBiH samoinicijativno ili u saradnji s Kolegijem Doma naroda PSBiH osigura prisustvo članova Predsjedništva BiH i ministra spoljnih poslova na tematskoj sjednici o spoljnoj politici.

Poslanik SNSD-a Milica Marković rekla je kako nisu poznati efekti Crnadkovih putovanja, podsjećajući na nepravilnosti u MVPBiH, poput onog da u ovoj instituciji državni revizori nisu mogli utvrditi ni broj zaposlenih osoba. Ona je istakla da je Crnadak putovao na mjesta koja nisu uopšte značajna za BiH i u kojim naša država nema ni ambasadu. Marković je dodala da je Crnadak imao 50 posto više putovanja od ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića.

Zaključila je kako neozbiljno ponašanje Igora Crnadka nije iznenađujuće s obzirom na to da se on s evropskim integracijama nije susreo nikada u životu, dodajući kako bi se na osnovu njegovog ministrovanja mogao napisati nastavak “Gospođe ministarke”, odnosno “Gospodin ministar”.

Zastupnica SDS-a Aleksandra Pandurević rekla je da su putovanja ministra Crnadka transparentna za razliku od putovanja Vlade Republike Srpske. Podsjetila je da Vlada RS nije odgovorila gdje je letio avion RS i koje su interese imali građani RS-a od toga.

Istakla je da je Crnadak ostao na nivou bivšeg ministra spoljnih poslova BiH Zlatka Lagumdžije, kada je riječ o sredstvima izdvojenim za putovanja. Ona je pitala Arnauta zbog čega se nije interesovao za putovanja ministra spoljnih poslova BiH Svena Alkalaja koji je u tom trenutku bio član iste stranke kao i Arnaut, a koji je trošio budžetska sredstva na posjećivanje sportskih događaja.

Poslanik SDP-a Saša Magazinović rekao je da je posao ministra spoljnih poslova da putuje, a da se o načinu na koji radi govori kada se dobije analiza. On je kazao da neki pokušavaju kroz ovu tačku dnevnog reda iskazati pretenzije za poziciju ministra spoljnih poslova BiH. Istakao je da su se i članovi Predsjedništva BiH sastajali samo s Kolindom Grabar-Kitarović, Recepom Tayyipom Erdoganom i Aleksandrom Vučićem.

Zamjenik predsjedavajuće PDPSBiH Mladen Bosić kazao je da ljudi ne shvataju šta je funkcija MSP-a i koji su njegovi dometi. On je rekao da biti ministar spoljnih poslova BiH ne znači da će se strani funkcioneri utrkivati da dođu u BiH. Istakao je da je bio skeptičan u vezi s tim da li Crnadak može vršiti funkciju i da je promijenio to mišljenje kada je slušao Crnadkov govor u Savjetu Evrope. Dodao je da je bio pozitivno iznenađen i Crnadkovim poznavanjem engleskog jezika s obzirom na to da u BiH nema puno ljudi koji ga poznaju.

(Klix)