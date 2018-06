Burna rasprava u “Apostrofu” o anketnom odboru i povjerenju institucijama

Ne vjerujem MUP-u Republike Srpske iako sam član Odbora za bezbjednost, poručio je to u sinoćnjem “Apostrofu” ATV-a Dragan Galić, poslanik PDP-a u parlamentu Srpske.

U momentu burne rasprave o radu parlamentarnog Anketnog odbora u slučaju Dragičević sve je kulminiralo kada je Galić rekao da ne vjeruje Ministarstvu unutrašnjih poslova.

“Ja sam član Odbora za bezbjednost, ja ne vjerujem Ministarstvu unutrašnjih poslova, i imam očigledne primjere”, rekao je Galić.

“Kad neko izjavi da ne vjeruje MUP-u Republike Srpske, to je tako opasna i ružna izjava. Znate vi šta znači to? Znate li vi da to sad znači kad izađemo mi ovdje, to znači da i onaj pozornik, jer ste to rekli i za njega. Vi ste rekli da ne vjerujete MUP-u Republike Srpske”, rekao je Igor Žunić, zamjenik šefa Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske

“Ko je opljačkao pare na autoputu? Pripadnici MUP-a”, dodao je Galić

“Znači sve pripadnike MUP-a tretirate kao kriminalce? Je l’ vi znate šta vi govorite?, kaže Žunić.

“Znate li vi koliko takvih primjera ima?”, pitao ga je Galić.

Galićev kolega iz Saveza za promjene, SDS-ov Nade Planinčević, spušta loptu, ali kaže da se mnogi građani pitaju kome da vjeruju, naročito nakon kontroverzi koje su pratile istragu slučaja Davida Dragičevića. Ističe da ni njemu ni njegovoj stranci nije u interesu da poljuljaju povjerenje u ministarstvo, ali da se žito od kukolja mora odvojiti.

“U MUP-u RS je preko 98 odsto časnih, poštenih i odgovornih policajaca. Ali moram reći sljedeće, da je politički uticaj kategorija koja dovodi u pitanje kredibilitet i MUP-a i Tužilaštva i sudova u Republici Srpskoj”, rekao je

Nade Planinčević, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Poslanici vladajuće koalicije nemaju dilemu – institucijama je potrebno vjerovati. Igor Žunić i Darko Banjac ocjenjuju da se politika slučajem Dragičević nije trebala ni baviti.

“Nismo smjeli dozvoliti da to bude na Narodnoj skupštini, jer sam znao da ćemo razgovarati, donijeti neke svoje političke stavove, ispričati se, a nećemo moći ništa riješiti. Jedino možda rješenje je bilo da formiramo anketni odbor,” rekao je Žunić.

“To Tužilaštvo treba da uradi, da završi ovu priču, jer smatram da mi političari u ovu priču ne treba da ulazimo. Svi imamo djecu, ovo je jako neugodna tema. I neću dopustiti, neću dopustiti da bilo ko, da li u ovom studiju ili drugdje, govori da je neko odgovoran u policiji ili skupštinskoj većini, što se prikriva, itd. Hoću ime i prezime”, rekao je Darko Banjac, šef Kluba SDSK u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ono u čemu su se svi sagovornici “Aporstrofa” složili je to da je pres konferencija MUP-a o Davidu Dragičeviću bila greška, i da je u tom trenutku istražni tim podlegao pod pritiskom javnosti.