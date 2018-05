Burna diskusija u Narodnoj skupštini o slučaju Dragičević

“Mi, svi zajedno, i poslanici, i ministri, ne možemo da uradimo ono što od nas traži Davor Dragičević. Narodna skupština ne može da kaže da li je David Dragičević ubijen”. To je poruka predsjednice Vlade Srpske, Željke Cvijanović, koja kaže da žali zbog politizacije jedne tragedije, i smrti jednog mladića. Cvijanovićeva ne vjeruje da će rasprava u Skupštini pomoći porodici stradalog Davida Dragičevića, ni da će depolitizovati taj slučaj. Poručuje da će roditelji, na kraju, ostati sami.

“Žalim što će biti sami, neće biti ni vas, ni onih koji su došli na Trg, ni onih koji su potrčali da se slikaju i upale svijeće, ni onih koji prekrštaju ruke tamo kao političari sa nesrećnim ocem. Neće ih biti, ja to znam, gledali smo i druge primjere”, istakla je Željka Cvijanović.

Uz predsjednicu Vlade, skupštinski monitori bili su prepuni imena poslanika koji su se, iz minuta u minut, prijavljivali i uključivali u diskusiju, a atmosfera je brzo postala usijana. U sali su pale i neke teške riječi. Jedni ih nazivaju istinom, dok drugi poručuju da su to samo konstrukcije.

Poslanik NDP-a, Dragan Čavić, koji je dugo ćutao, tvrdeći da njegova stranka ne želi da koristi tragediju porodice Dragičević, progovorio je kada je za to zakonski dobio priliku. Čavić tvrdi da se građani plaše za svoju i bezbjednost svoje djece, da institucije nisu dobro odradile svoj posao, i da su okupljanja na banjalučkom Trgu Krajine zato i počela. To se, poručuje, ne može opravdati, ni nazvati politikom. Ipak, i on tvrdi da politike u slučaju Dragičević odavno ima.

“Da ovo nije izborna godina, ove Skupštine ne bi ni bilo. Da ovo nije izborna godina, oni skupovi na Trgu Krajine i oni ljudi tamo bili bi već davno rastjerani. Da ovo nije izborna godina, ne bi ljudi koji obavljaju javne funkcije uopšte se bavili pitanjima koja uopšte nisu u njihovoj nadležnosti. I sve u svjetlu ove izborne godine je ovo ubacilo u dnevnopolitičke kolotečine. I svi su dali svoj doprinos”, naglasio je Čavić.

Dok pojedini opozicioni poslanici poručuju da su vladajući uvukli politiku i iskoristili politički uticaj da bi, kako tvrde, nešto sakrili, vladajući stvari gledaju kroz drugu prizmu. Oni smatraju da institucije treba pustiti da svoj posao urade do kraja, pa tek onda donijeti sud.

“Ja i dalje vjerujem u institucije, hoću to javno da kažem. Vjerujem u MUP. Uvijek ću svoju djecu prvo usmjeriti da se prvo jave policajcu, da ga uhvate za ruku, jer je to ustvari ono što jesmo mi. Nadam se da će Tužilaštvo, vjerujem, što prije iznijeti dokaze, istinu, da se svi ovde smirimo”, rekao je Igor Žunić, poslanik SNSD-a u NS RS.

“Danas u Skupštini ne smije biti politike, svi moramo da pokažemo da smo ljudi, i moramo imati jedinstven stav”, poručio je Branislav Borenović, predlagač posebne sjednice. Tvrdi da su institucije u ovom slučaju posebno zakazale, ali da to, od danas, mora da se mijenja.

“To nečinjenje i taj nerad mora stati. I da će morati Tužilaštvo, vrlo brzo izaći sa ključnim stvarima vezanih prvo za uzrok smrti, i onda dalje za pravne radnje”, istakao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u NS RS.

Ono u čemu su svi bili jednoglasni je da se do istine treba i mora doći. O načinu, barem tokom rasprave, nije bilo saglasnosti.