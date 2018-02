Bura zbog dopunskog pisma MMF-u!

MMF uslovio: Bolnice i domovi zdravlja do kraja godine moraju na trezor!

“Sprema se prenos nadležnosti oblasti supervizije banaka”, upozorava narodni poslanik Dragan Čavić. Tvrdi da su ga o tome obavijestili srpski članovi Upravnog odbora Centralne banke, jer je navodno guverner Senad Softić bez njihove saglasnosti potpisao dopunsko pismo namjere MMF-u.

Tamo se navodi da bi Stalni odbor za finansijsku stabilnost trebao potpisati Memorandum koji će omogućiti saradnji na polju supervizije banaka. I dok ministar finansija uvjerava da supervizija ostaje nadležnost entiteta, Čavić tvrdi da će to raditi Centralna banka.

“Guverner Centralne banke iz SDA bez ikakve saglasnosti srpskih predstavnika u Upravnom odboru Centralne banke sam sebi uzeo za pravo da potpiše momorandum ne upoznavajući upravni odbor u kome je omogućeno. Da superviziju vrši Centralna banka. Ovo što ministar tvrdi nije tačno.A kad dođe vrijeme vidjećete da sam u pravu. Kad jednog dana Centralna banka bude izvršila superviziju sjetite se ovoga”, rekao je Dragan Čavić,lider NDP-a.

“Ništa se neće promijeniti u radu stalnog odbora za finansijsku stabilnost, jer je on rezultat zajedničkih dogovora i kompromisa jednoglasnog odlučivanja svih članica koje se tamo nalaze. Ne postoji nikakva mogućnost da će bilo ko stalni odbor ili Centralna banka imati bilo kakvu nadležnost u superviziji banaka u Republici Srpskoj”, kaže Zoran Tegeltija, ministar finansija RS.

Memorandum bi se trebao potpisati tek u julu, a nacrt teksta je već dostavljen MMF-u.Tako bar piše u Dopunskom pismu namjere koje je Vlada Srpske danas objavila. O pismu se niša nije znalo iako je usaglašeno i poslato u Vašington još 29. januara, a 9. februara trebalo bi da ga odobri Izvršni odbor direktora MMF-a. Osim supervizije banka uglavnom se pominju stari uslovi, u kojima BiH traži nove rokove. Tako se predlaže pomjeranje roka za usvajanje planova za smanjenje potrošnje na plate i broja radnika u javnom sektoru i to za period poslije izbora.

“I sada u februaru će biti odobrena naredna tranša MMF-a tako da pismo namjere ostaje potpuno identično osim što smo u skladu sa našim obavezama promjenili određene rokove i dio prethodnih mjera pretvorili u strukturalne mjere”, izjavio je Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Tako je i sa neispunjenom obavezom sređivanja stanja u zdravstvu. Tako Srpska do kraja godine treba usvojiti nove planove finansijske održaivosti u zdravstvu. Domovi zdravlja i bolnice na trezor trebali bi preći do marta 2019. godine ako to odobre prvi ljudi MMF.-a. Sa njima je već danas u Vašingtonu razgovarala predsjednica Vlada koja je otputovala na tradicionalni molitveni doručak kod predsjednika SAD-a.