Bura u NSRS zbog trebinjskog falsifikatora

Objavite imena onih koji su koristili usluge uhapšenog profesora likovnog iz Trebinja koji je falsifikovao račune i putne naloge.

To je ultimatum sa kojim je opozicija jutros došla u skupštinu, jer tvrde da je u sedam vreća fiktivnih računa od naroda naplaćeno 20 miliona maraka. Direktor Regulatorne komisije za energetiku RS nije ni slutio da će biti prvi na udaru. Vladislav Vladičić u skupštinu je stigao da predstavi budžet Komisije za narednu godinu, a onda su ga verbalno napali poslanici opozicije, tvrdeći da je u vrećama lažnih računa najviše njegovih.

“To je ono što su mi ljudi rekli dole. To su svjedoci rekli i to je taj slobodni umjetnik koji je falsifikovao dokumente te da ste jedan od ključnih ljudi koji je koristio njegove usluge. Te da su se računi uvećavali od tri pet do dest puta”, rekao je Zdravko Krsmanović, poslanik NDP-a u NSRS.

“Zamislite da jedan direktor komisije za energetiku trguje sa računima. Pa đavo te nosio direktore zar ti nije dovoljno to što si pokro na carinama?”, pitao je Miladin Stanić, poslanik SDS-a u NSRS.

Direktore podnesi ostavku, pozivali su Vladičića poslanici opozicije, a on se branio ćutanjem i sporadičnim dobacivanjem. U završnoj riječi negirao je da je koristio usluge penzionisanog profesora iz Trebinja, uz tvrdnje da nema nijedan fiktivni nalog ili avionsku kartu. Pozvao je i poslanike i novinare da dođu u Trebinje i sve provjere.

“Ja sam jasno pozvao na skupštini da svako ko misli da ima išta sporno u Regulatornoj komisiji dođe i svaki predmet koji zatraži dobiće na licu mjesta”, rekao je Vladičić.

Ostavku je ponudio poslanik SNSD-a Srđan Milović, ako MUP Srpske dokaže njegovu krivicu jer i sam radi u elektroenergetskom sektoru. Ima i vaših i naših koji su svraćali kod trebinjskog falsifikatora, odgovorio je Milović opoziciji i od Zdravka Krsmanovića dobio priznanje. Tvrdi da ipak ne treba dizati prašinu dok istražni organi sve ne provjere.

“Koliko ja znam u toku je istraga koja je jako obimna.I ja dolazim iz energetskog sektora, možda i mojih računa ima tamo ali sad vam kažem ovdje javno da ja ni jedan nisam falsifikovao niti naručio pa ćemo vidjeti. Vidjećemo. Ali nemojte stalno da pričate u energetskom sektoru o kriminalu po pitanju računa. Nek se provede istraga i vidjećete da ni deset odsto računa nije iz energetskog sektora”, izjavio je Milović.

“Pa jel ima išta mizernije nego da ovi ljudi, koji su na ovim pozicijama i koji raspolažu ovakvim mogućnostima, odu u inostranstvo gdje im je sve plaćeno i hotel i piće i druge usluge i to im malo nego kad se vrate ovamo pa prave falsifikate i dodatno naplaćuju”, izjavio je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u NSRS.

Na kraju je budžet Regulatorne komisije od dva miliona maraka ostao u drugom planu. Neće se povećavati, a direktor Vladičić stigao je još da poruči građanima da u ovoj godini neće biti ni poskupljenja struje.