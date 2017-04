Bunu dižu i sindikalci šumskog gazdinstva u Sokocu!

Sokočani najavljuju novu bunu. Ovog puta, glas dižu sindikalci Šumskog gazdinstva “Romanija”, koji tvde da i dalje ne znaju ko im je direktor.

“Dosta je“, tom rečenicom su sindikalci ŠG “Romanija“ počeli pismo upućeno svim nadležnim institucijama. Izbrojali su šest direktora, za nepunih godinu dana, a danas, tvrde, ne znaju ko je na čelu sokolačkog gazdinstva.

“Napominjemo da generalni direktor Risto Marić za sedam dana postavlja i razrješava tri direktora. Mi tonemo u sve veću dubiozu po pitanju rezultata poslovanja i još jednom zahtjevamo da se ova agonija prekine odmah, jer će nam biti, a već jesu upitna primanja. U suprotnom, zaposleni će pristupiti radikalnijim mjerama“, kaže Slavica Elez, predsjednik Sindikalne organizacije ŠG “Romanija“ Sokolac.

Iz Šumskog gazdinstva, ali i od članova Udruženja drvoprerađivača, stižu potpisi podrške razriješenom direktoru Strahinji Baševiću. Rajko Bulajić, koji nije ni sjeo u direktorsku fotelju, a zbog čijeg se rješenja o imenovanju i digla buna, to rješenje i dalje ima, a direktor “Šuma RS” danas saopštava šokantnu vijest. Konkurs će biti poništen, jer je Statut Šuma RS oboren na Ustavnom sudu RS, a novi je tek danas stupio na snagu.

“Mi smo na osnovu toga poništili konkurs koji je raspisan u periodu neustavnosti Statuta Javnog preduzeća. Konkurs je juče poništen, a novi će biti objavljen tek iduće sedmice”, rekao je Risto Marić, generalni direktor “Šuma RS”.

Risto Marić ne objašnjava šta će to, konkretno, značiti za izbor direktora u romanijskom gazdinstvu, ali zato kreće u obračun sa privatnim brentašima. Svojim potpisom blokirao je isporuku drvnih sortimenata za 13 kupaca i to onih koji su najbliži granici sa Srbijom. Među njima, interesantno, i fočanskom “Pavgordu”. Dao im je rok do četvrtka da mu dostave dokaze da nisu izvozili sirovinu van granica BiH. Blokirani poručuju da od te priče nema ništa, ali da će se i oni uskoro oglasiti.