Budnom pacijentu operisali tumor na mozgu!

Na Klinici za neurohirurgiju KCS pacijentu J. N. (41) iz Beograda juče je urađena izuzetno komplikovana operacija tumora na mozgu dok je bio u budnom stanju. To je poslije pauze od 20 godina prvi ovakav zahvat u ovoj ustanovi bez uvođenja pacijenta u totalnu anesteziju.

Operaciju je uradio dr Dragan Savić. Zahvat je trajao oko četiri sata. Zbog težine same intervencije ljekari za sada ne daju nikakve prognoze, ali je pacijent u stabilnom stanju.

U timu ljekara doktora Savića bili su neurohirurzi Mihajlo Milićević i Aleksandar Stanimirović, anesteziolog dr Branko Milaković, dr Vladimir Bojović i neuropsiholog dr Gordana Tomić.

Intervencija za koju se ovaj tim dugo pripremao počela je oko 10 časova izjutra i izvedena je u dva dijela. U prvom navratu hirurzi su isjekli kožu glave i otvorili lobanju na mjestu tumora dok je pacijent bio u blagoj opštoj anesteziji. Onda je pacijent probuđen. Na pitanja doktorke Tomić, neuropsihologa, zadužene da prati njegove govorno-jezičke funkcije, odgovorio je potpuno svjesno i tačno:

“Danas je subota. Nalazim se na klinici za neurohirurgiju i znam da je danas maraton!, bile su riječi ovog Beograđanina nakon buđenja.

Tek kada su ljekari došli do tumora vidjeli su da je izuzetno velik i da je ušao duboko u strukture mozga. To je ono što je ovu operaciju učinilo izuzetno teškom i ljekari su morali da odvajaju oboljelo tkivo bukvalno milimetar po milimetar, strahujući da se trajno ne oštete funkcije govora i pokretanja ruku i nogu. U ovakvim slučajevima, kada ljekari urade sve najbolje što mogu može da dođe do oštećenja. Tokom samog zahvata i po njegovom završetku uočeno je da pacijent J. N. ima poteškoća sa govorom i pokretanjem desne ruke i noge.

” Nadamo se da će za mjesec dana, najkasnije za pola godine, sasvim vratiti govor i pokreti desne ruke i noge, dakle da je riječ o prolaznoj postoperativnoj traumi”, rekao nam je dr Savić odmah po završetku intervencije.

” Hirurgija uvijek sa sobom nosi puno rizika i to je činjenica koju mora da prihvati kako ljekar, tako i pacijent. Tumor je zahvatio vrlo duboke strukture mozga, tako da je još neizvjesno da li smo postigli potpuni efekat operacije”, precizirao je ljekar.

Odstranjivanje tumora mozga dok je pacijent u budnom stanju radi se u situacijama kada je tumor zahvatio zone odgovorne za govor i pokrete ruku i nogu. Operacija u budnom stanju je zapravo velika prednost i za pacijenta i za hirurga. Jedino tako tokom zahvata hirurg može da komunicira sa onim koga operiše i da mogućnost trajnog oštećenja centara za govor i pokrete bude svedena na minimum, a to se kada je pacijent pod totalnom narkozom ne može kontrolisati.

“Sa vrlo blagim anesteticima bolesnik se uvodi u anesteziju. On spava dok siječemo kožu, otvaramo kost glave i siječemo moždanu opnu”, objasnio je dr Savić. “Kada se pređe na rad na samom mozgu pacijent se budi. Za njega u toj situaciji nema bolnih senzacija jer moždano tkivo nema nervne završetke za bol. Tada odstranjujemo tumor i pratimo kako pacijent reaguje”, pojasnio je.

Pacijentu je prije operacije bilo rečeno da će ga probuditi u jednom trenutku. Tim ljekara pratio je njegove vitalne parametre, dok je doktorka Tomić, neuropsiholog, razgovarala sa njim, a dr Bojović pratio pokrete ruku i nogu. U isto vrijeme, neurohirurzi su radili stimulaciju sa posebnom elektrodom i stimulisali dijelove mozga da bi vidjeli koliko su blizu ili daleko od puteva za pokrete ruku i nogu i dijelova odgovornih za govor. Svaki put kada su od dr Tomić i dr Bojovića dobijali signal da nastave, odstranjivali su tumor sve dok su mogli.

PRVA OPERACIJA PRIJE 40 GODINA

Prva operacija mozga na budnom pacijentu u Srbiji izvedena je na Klinici za neurohirurgiju pre 40 godina, kod pacijenta oboljelog od epilepsije, a uradio je prof. dr Ivan Ribarić. Ovakvi zahvati rade se jedino još na neurohirurgiji u Novom Sadu.

GODIŠNjE 2.500 PACIJENATA

NA Klinici za neurohirurgiju godišnje se operiše oko 2.500 pacijenata. Najznačajnije novine, osim operacije u budnom stanju, odnose se na intervencije kod epileptičara, kao i u hirurgiji vratne i lumbosakralne kičme.

KOD MLADIH LjUDI

Prema riječima doktora Savića, najnovije procjene su da će ova vrsta intervencije biti potrebna kod 60 pacijenata godišnje. Karakteristika tumora koji zahvataju zone govora i utiču na pokrete ruku i nogu je da se javljaju kod mladih ljudi i u početku su benigni. Oni imaju veliki potencijal da postanu maligni i zato moraju hirurški radikalno da se odstrane, ali da pacijent ne ostane trajno invalid.

