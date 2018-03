Budimir za ATV: BiH ima tri spoljne politike

“BiH ima tri spoljne politike, to su bošnjačka, srpska i hrvatske. To se vidi iz istupanja bošnjačkih ministara i drugih zvaničnika. BiH od svog nastanka i trajanja ima politiku koja ne može da bude jedinstvena i konstantno je podjeljena na ove tri strane. To rade diplomatski predstavnici, diplomatski službenici i svi koji su uključeni u diplomatsku mrežu BiH”, rekao je Željko Budimir, stručnjak za međunarodne odnose gostujući u Večernjim vijestima ATV-a.

“Republika Srpska ima potencijal za samostalno diplomatsko djelovanje, iako je spoljna politika u nadležnosti Predsjadništva BiH. Republika Srpska već vodi neki vid ekonomske diplomatije kroz svoja privredna predstavništva. Naravno, oni se nekad bave i kulturnim i političkim pitanjima. Lični kontakti, koje su ti ljudi ostvarivali, pokazivali su se kao benefit, pogotovo kada je u pitanju podrška Izraela. Pored toga potrebno je iskoristiti i potencijal srpskih ambasadora. Srpske diplomate i predstavnici u ambasadama su neagilni i zadovoljni su svojim položajem i primanjima i zbog toga ne talasaju mnogo”, istakao je Budimir.

Komentarišući novonastalu situaciju na Kosovu i Metohiji, Budimir je istakao da vlasti u Prištini ništa ne rade bez zelenog svjetla svojim zaštitnika.

“Kada pregovarate sa Tačijem i Haradinajem vi pregovarate u tom trenutku sa Vašingtonom. To su konačno shvatili i u Beogradu. Sada se vidi i kolika je greška bila premještanje pregovora sa Prištinom iz Ujedinjenih nacija u Brisel. To je skupa greška. Šiptari demonstriraju silu i pokazuju na koji način oni mogu da integrišu oblasti koje su do sada bile srpski dio na Kosmetu. Ono što je za Beograd jako važno u narednom periodu je da pokaže da ozbiljno planira da zaštiti srpske interese na Kosmetu. Šiptari stalno na stolu imaju vojnu opciju, dok od Beograda stalno imate signale da je on spreman da štiti sve srpske interese na svaki način sem silom. Ako želite biti ozbiljni, i želite stvarno da štitite nacionalne interese, i ako ste država, to se radi svim sredstvima ako je to potrebno”, naglasio je Budimir gostujući u Večernjim vijestima ATV-a.