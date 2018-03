Budimir: Glavni cilj Strategije spoljne politike BiH – integracija u NATO

Srbija: Građani protiv nezavisnosti Kosova čak i ako to znači članstvo u EU

Stručnjak za međunarodne odnose sa banjalučkog univerziteta Željko Budimir kaže da je glavni cilj Strategije spoljne politike BiH, koju je nedavno usvojilo Predsjedništvo BiH, integracija u NATO.

Budimir je naveo da je drugi važan cilj ove strategije usklađivanje spoljne politike BiH sa spoljnom politikom EU prema Rusiji, te da je to, takođe, kroz eufemizme, u Strategiji navedeno.

“Treća važna stvar je što ova strategija treba da umanji značaj spoljne politike koja se vodi na nivou entiteta, jer Republika Srpska pokušava, kroz svoja diplomatska predstavništva, da izvodi određene stvari koje su vezane za spoljnu politiku. To su tri najvažnije stvari koje ova strategija pokušava da uradi, a najvažnija jeste da se ubrza proces pridruživanja NATO-u”, upozorio je Budimir u izjavi za “Sputnjik”.

Savjetnik za međunarodne odnose predsjednika Republike Srpske Nina Sajić navela je da su mnoge stvari u Strategiji sporne, kao što je sporna i sama činjenica da je ovaj dokument usvojen u posljednjoj godini mandata sadašnjeg Predsjedništva BiH u kome, kako kaže, najmanje dva od tri člana neće sjediti poslije narednih izbora koji treba da se održe u oktobru ove godine.

Prema njenim riječima, Strategija, koja je pompezno najavljena i objavljena na sajtu Predsjedništva, naprasno je uklonjena pošto je javnost imala oštre zamjerke na nju, uz obrazloženje da je riječ o nelektorisanoj verziji.

“Međutim, i sadašnja verzija Strategije jezički je problematična, poput termina ‘BH diplomatija’ koja kao institucija ne postoji”, istakla je Sajićeva.

Kada se u Strategiji kaže da postoji “široki konsenzus” za aktiviranje MAP-a, Sajićeva kaže da se ne zna šta to podrazumijeva.

“Da li to podrazumijeva konsenzus od Marijin dvora do Vječne vatre, to je nešto manje od dva kilometra, jer široki konsenzus na nivou BiH, odnosno u Republici Srpskoj za aktiviranje MAP-a ne postoji”, naglasila je Sajićeva.

Ona je navela da Strategija ne sadrži samo politički nekorektne navode, već i stvari koje su opasne za Republiku Srpsku i za srpski narod u BiH, kao što su skrivene poruke da je došlo do zaoštravanja odnosa između Zapada i Rusije, upitavši “kakva je tu uloga BiH”.

“Ono što je, takođe, veoma opasno za srpski narod u BiH, a na čemu već skoro dvije godine radi Savjet ministara, pa i samo Predsjedništvo BiH, uz saradnju sa određenim međunarodnim organizacijama i vladom Švajcarske je kreiranje ‘BH dijaspore'”, kaže Sajićeva.

Ona je pojasnila da je “saradnja sa ‘BH dijasporom’ vješto prikrivena u dijelu Strategije koja se tiče ekonomskih odnosa, odnosno pokušaja da se ekonomski potencijali BiH intenziviraju, ali ona će imati duboke političke i sve druge konsekvence ukoliko se nastavi sa idejom i inicijativom stvaranja ‘BH dijaspore'”.

“Prije svega, to bi dovelo do cijepanja i podjele srpske dijaspore na geografsko porijeklo i rascijepilo bi srpsku dijasporu u svijetu”, kaže Sajićeva i dodaje da bi “stvaranje ‘BH dijaspore’ dovelo do stapanja srpskog identiteta u jedan vještački bosanski identitet”.

