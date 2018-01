Broj za hitne slučajeve kao prenos nadležnosti!

Ponovo se povela priča oko prenosa nadležnosti, ovaj put zbog broja za hitne slučajeve.

U izmjenama Zakonu o komunikacijama, ključna stavka je prelazak na jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve, 112. Problem je što Republika Srpska koristi broj 121. Prvi čovjek Civilne zaštite Republike Srpske kaže da za promjenama nema potrebe, jer broj dobro funkcioniše, a sa Federalnom upravom civilne zaštite odlično sarađuju na terenu. Kod nadležnosti u ovoj oblasti povlači crtu.

“Sistem zaštite i spasavanja je u isključivoj nadležnosti entiteta. A samim tim i Republike Srpske. I svaka diskusija na nivou BiH je suvišna”, kaže Mile Međed, direktor Republičke uprave Civilne zaštite.

Ministarstvo saobraćaja i veza Srpske je ranije tražilo da se prijedlog zakona povuče iz parlamentarne procedure, i da se dodatno usaglasi sa entitetskim zakonima.

U Savjetu ministara ocjenjuju da nema prenosa nadležnosti i tvrde da će lokalne jedinice civilne zaštite i dalje raditi po starom. U ministarstvu komunikacija i transporta, koje je predložilo izmjene zakona, kažu da je broj 112 samo dio evropskih integracija.

“Ništa se iz Banjaluke, Doboja ili Teslića neće prenijeti na Sarajevo. Samo što ćemo biti u sistemu jedinstvenog evropskog broja. Ja zaista ne mogu da shvatim, ili je problem u meni da ne mogu da shvatim tu priču, ili je problem u nečemu drugom”, rekao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

“Mi smo dopunama zakona o komunikacijama omogućili uvođenje jedinstvenog broja 112 na području Bosne i Hercegovine, i to je usklađivanje sa evropskom direktivom o univerzalnoj usluzi”, navodi Vlatko Drmić, pomoćnik ministra komunikacija i transporta BiH.

Neki poslanici u Parlamentu BiH ne vjeruju toj priči. “Promjena broja znači promjena centra – što znači prenos nadležnosti”, smatra Dušanka Majkić. Njen klub će glasati protiv prijedloga, a ako i prođe, sigurna je da će pasti u Domu naroda.

“Šta bi to značilo, uvođenje novog centra? To bi značilo da je to početak otimanja nadležnosti za cijeli sistem civilne zaštite i prenos na Bosnu i Hercegovinu”, jasna je Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Jedinstveni broj 112 je uveden u većini evropskih zemalja, da bi građani u nevolji zvali isti hitni broj, gdje god da se nalaze. Da li će se nešto mijenjati u BiH, saznaćemo 31. januara, kada zakon bude pred poslanicima Predstavničkog doma.