Broj cipela otkriva životni vijek

Vjerovali ili ne, naučnici tvrde da broj obuće određuje i koliko ćete godina živjeti.

Kako tvrde naučnici, ljudi sa malim stopalima imaju najkraći životni vijek, ali to ne znači da veća stopala znače i duži život, jer prema njihovom istraživanju, najduže će živjeti oni sa srednjom veličinom stopala.

Cijelo istraživanje smislio je Hans Bjors, epidemiolog iz Stokholma, ubijeđen da je svojim prilično čudnim istraživanjem napravio pravi iskorak u nauci. Sastavio je grupu od 800 ljudi, i muškaraca i žena, ali je koristio i podatke za poređenje ljudi iz svih oblasti Švedske, odakle je dobio informacije o tome kada su ljudi umrli, uzrok smrti, ali i broj cipela koje su nosili. I on je ubijeđen da je veličina stopala definitivno ključni faktor u određivanju dužine života.

Ovo su podaci do kojih su došli Hans i njegov tim:

ŽENE

Žene koje nose sljedeće brojeve cipela: 35, 36, 37, 38 i 39, prema njihovom predviđanju, živjeće ili 64 do 69 godina, ili će preminuti u periodu od 70. do 76. godine.

Žene koje nose sljedeće brojeve cipela: 40, 41 i 42, prema njihovom predviđanju, živjeće ili od 70 do 72 godine, od 67 do 70 godina, ili će preminuti u rasponu od 66. do 69. godine.

MUŠKARCI

Muškarci koji nose sljedeće brojeve cipela: 38, 39, 40, 41 i 42, prema njihovom predviđanju, živjeće ili od 66 do 69 godina, od 67 do 72 godine, 72 do 75 godina, od 73 do 77 godina, ili od 75 do 82 godine.

Muškarci koji nose sljedeće brojeve cipela: 43, 44 i 45, prema njihovom predviđanju, živjeće ili će preminuti u rasponu od 74. do 79. godine, od 67. do 72, ili od 66. do 69. godine.

(Alo.rs)