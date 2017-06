Brnabić: Nisam ni “proruski” ni “američki čovjek” VIDEO

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će nova vlada biti vlada kontinuiteta, kao i da postoji samo jedan predsjednik Vlade Srbije.

Ona je za Sputnjik rekla i da će se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem konsultovati kao i do sada. Upitana da prokomentariše navode da će odgovornost u vladi biti podijeljena i da će potrpedsjednik Ivica Dačić biti zadužen “za politička pitanja”, Brnabić je rekla misli da je od toga “možda napravljena pretjerana fama”.

“Predsednik Vlade postoji samo jedan”, istakla je ona dodajući da je predsjednik to sve dobro objasnio.

“Prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić je i ministar spoljnih poslova. On svakako ima značajno više političkog iskustva od mene i ja ću se kao predsednica Vlade oslanjati na njegovo politicko iskustvo. Sa druge strane, velika je podrška i to što je predsjednik Republike u skladu sa ustavnim ovlašćenjima čovjek koji predstavlja zemlju i u kod nas i u inostranstvu. Svakako ću da se oslanjam i na njegovo iskustvo i znanje i veze i ugled koji uživa u inostranstvu. Za mene se zna da sam jak timski igrač, jako puno polažem na tim, tako da ću se oslanjati i na prvog potpredsjednika Vlade i na predsjednika Republike i mislim da nema dileme da će to biti tim koji će raditi u najboljem interesu Srbije”, navela je Brnabić.

Ona je rekla i da je dovoljno hrabra da potpiše i donese teške odluke.

“Sve teške odluke će se donositi konsenzusom tih ljudi. Predsjednik Republike je dobio skoro 56 posto glasova gradana Srbije, on je nesporno ogroman autoritet. Gradani su za njega glasali u posljednja cetiri kruga izbora i svaki put je dobijao sve više. I on i Srpska napredna stranka. Kao predsjednik Vlade imam obavezu prema gradanima Srbije da se u teškim odlukama konsultujem sa predsjednikom Republike i da cujem glas naroda, što znaci i sa Srpskom naprednom strankom, koja je mene, kao nestranačku ličnost predložila i podržala za predsjednika Vlade. U tom smislu je Srbija, čini mi se, u sigurnijim rukama nego što je ikada ranije bila. Vraćam se na to da nemam problem sa donošenjem teških odluka, ali da imamo pametne ljude koji će zajedno donositi hrabre odluke”, istakla je srpska premijerka.

Prema njenim riječima, između nje i i Vučića za proteklih devet mjeseci nikada nije “zaškripalo”, mada su imali i različita mišljenja i da je ramena argumenata izgledala odlično.

“Ne mora da znači da ukoliko nekada imamo razlicita mišljenja o nekim stvarima to ‘škripi’. Razmena argumenata kada se ne slažemo izgleda odlično, to je bila najbolja strana mog rada kao ministra sa tadašnjim predsjednikom Vlade. Mislim da će moje konsultacije kao predsjednika Vlade sa predsjednikom Republike, biti slične ako ne i iste. Sa tim što ćemo se svakako konsultovati oko nekih drugačijih pitanja, ali, vidite, ja imam tim u koji vjerujem. Konsultovaću se i sa svim ministrima u njihovim resorima jer oni sigurno više znaju od mene u svojim resorima. Slušaću tim, ali na kraju ću ja ‘presjeći’. Ali, ne plašim se donošenja odluka, jer ću se puno oslanjati i na svoj tim i na predsjednika Republike. Imaću konsultacije i sa Srpskom naprednom strankom, koja me je podržala i dala mi većinu u Skupštini za ovu Vladu”, rekla je Brnabić.

Ona je izjavila i da nije ni “proruski” ni “američki čovjek”, da je “ogroman patriota”, kao i da da Srbija ima mnogo toga da nauči od Rusa. Takođe je ocijenila i da u Srbiji “postoje urgetnija pitanja od Preambule Ustava Srbije”, kao i da je apsolutno za vojnu neutralnost.

(Tanjug)