Brizbejn zabrinut za Đokovića

Razlog za zabrinutost, piše australijski “International Business Times”, jeste odluka Đokovića da povratak poslije pauze zbog povrede lakta bude, ipak, na tradicionalnom egzibicionom turniru Mubadala u Abu Dabiju, koji je na programu 28-30. decembra 2017. godine.

To bi moglo da utiče na njegovu odluku o učešću u Brizbejnu, koji počinje dan kasnije (od 31. decembra do 7. januara) , ali opet ne mora ništa ni da znači, jer bi Novak, trenutno sedmoplasirani igrač na ATP listi, bio slobodan u prvom kolu. To znači da vjerovatno ne bi morao ponovo na teren prije 4. januara.

“Izuzetno sam uzbuđen što se vraćam u Abu Dabi peti put i učestvujem u jubilarnom desetom izdanju turnira. Velika je čast biti dio tako posebnog turnira. Učesnici su veoma jaki, biće to savršen način za povratak i početak sezone. Abu Dabi je nevjerovatno mjesto, biće sjajan događaj za sve navijače”, rekao je Đoković.

Osim Novaka u Abu Dabiju će igrati još Rafael Nadal, Sten Vavrinka, Miloš Raonić, Pablo Karenjo-Busta i Dominik Tim.

Organizatori ATP turnira serije 250 i dalje vjeruju da će Novak biti učesnik, ali čekaju zvanično odluku osvajača 12 grend slem titula.

Za razliku od Novaka, Rafael Nadal i Endi Mari su već potvrdili učešće u Brizbejnu. Španac će baš kao i Đoković učestvovati na egzibiciji u Abu Dabiju.

Geof Kuinlan, direktor turnira u Brizbejnu, odbio je da komentariše mogućnost da se Đoković priključi Nadalu i Mariju.

Mari se vraća u Brizbejn poslije pet godina pauze.

“Jedva čekam da se vratim na teren i ponovo se takmičim. Mnogo mi nedostaje”, napisao je Mari na društvenim mrežama.

Turnir u Brizbejnu igra se za nagradni fond od 437.380 dolara, a titulu brani Grigor Dimitrov.

(Blic)