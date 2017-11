Brisel: Stavovi Hojt Jia o Srbiji nisu stavovi EU

EU do 2027: Četiri scenarija – ni ratovi nisu nemogući

Izjave Brajana Hojt Jia da Srbija neće napredovati na putu ka EU ako se ne odrekne veza s Rusijom su “njegovi stavovi i nisu usaglašeni s EU”.



To su rekli u Briselu izvori EU agenciji Beta, na pitanje u kojoj mjeri, s obzirom na izjavu Hojt Jia, SAD mogu uticati na to da li Srbija može da se približi članstvu u EU, imajući u vidu da su i pravni i politički okvir za to pregovori o članstvu EU-Srbija.

U evropskim diplomatskim izvorima je Beti potvrđeno da je i Rusija na najvišoj diplomatskoj ravni od EU zatražila objašnjenje kako Vašington sebi može pripisati pravo da u ime EU odlučuje o tome da li će ili ne neka zemlja postati nova članica EU.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je rekao da poruke Hojt Jia predstavljaju isti način pritiska kakav su SAD i EU izvršile na Ukrajinu kad se odlučivalo hoće li Kijev potpisati sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini s EU ili zadržati i tijesne veze s Rusijom.

Izvori u Briselu su takođe kazali da je i sam Hojt Ji objasnio da njegova izjava da Srbija “ne može sjedeti na dve stolice” i da mora da se opredijeli ili za EU ili za savezništo s Rusijom, nije “ultimatum”, već samo “savjet”.

Takođe je predočeno da je delegacija Evropske komisije u Beogradu ponovo istakla da EU očekuje da Srbija do kraja pregovora postepeno usaglasi svoju spoljnu politiku s međunarodnom i bezbjednosnom politikom EU, uključujući odnose i pitanje sankcija EU Rusiji.

Zamoljeni da objasne šta znači poruka Hojt Jia srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da “zna kakve će biti posljedice” ako Srbija ne uvaži stav Vašingtona da je Kosovo nezavisno i ne smije dirati u teritorijalni integritet Kosova, odgovor je glasio da nije jasno šta je pod tim mislio američki visoki zvaničnik.

U diplomatskim krugovima u Briselu se ocjenjuje da upozorenja Hojt Jia mogu da se razumiju i u konteksu dijaloga o Kosovu koji je u Srbiji sazvao predsjednik Vučić, pa i izjava šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da je nužno naći “liniju razgraničenja” i postojane nagodbe oko srpskih i interesa kosovskih Albanaca.

(Tanjug)