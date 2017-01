Brisel neće podleći pritiscima Londona

Mihael Foks /Michael Fuchs/, glavni ekonomski savjetnik njemačkog kancelara Angele Merkel, odbacio je danas plan “Bregzita” britanskog premijera Tereze Mej, rekavši da Brisel neće podleći pritiscima i pustiti da London uzima ono što hoće, a ostavlja ono što neće.



On je rekao da će lideri bloka biti “oštri” prema Velikoj Britaniji dok EU pokušava da odvrati druge zemlje od održavanja referenduma ili iznošenja novih zahtjeva.

U izjavi za “Skaj njuz” on je rekao da je govor Mejove bio veoma ambiciozan, ali da je “na momente sve djelovalo kao biranje”.

“Nisam stekao utisak iz njenog govora da ona želi da se nečega odrekne i djelovalo je kao biranje. Ne možete da jedete kolač, a da za to niste platili. To je nemoguće”, rekao je on, piše britanski dnevnik “Dejli ekspres”.

Mejova je danas iznijela strategiju “evropskog razvoda”, rekavši da će Velika Britanija napustiti jedinstveno tržište i da su njeni prioriteti zadržavanje kontrole nad državnim granicama i usporavanje migracije.

Ona je obećala da će okončati “ogromne doprinose Londona” EU, ali da će se boriti za “najveći mogući pristup” jedinstvenom tržištu nakon “Bregzita”.