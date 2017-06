Brisel: Eksplozija i pucnji uz povik “Alahu akbar” VIDEO/FOTO

Belgijska vojska “neutralisala” je osobu koja je, kako je rečeno, nosila pojas sa eksplozivom na glavnoj žJelezničkoj stanici u Briselu.



Mediji prenose da je policija upucala muškarca sa eksplozivom i da je odjeknula i manja eksplozija na stanici koja je odmah evakuisana.

“Dogodio se incident na centralnoj stanici. Osoba je nosila eksploziv oko pojasa. Vojnici su neutralisali tu osobu”, rekao je portparol policije novinarima, prenosi Rojters.

Policija je evakuisala glavni trg u Briselu i blokirala oblast kod centralne stanice.

Portparol vatrogasne službe Pjer Mej je potvrdio da se desila neka vrsta eksplozije na Centralnoj stanici.

Belgijsko tužilaštvo saopštilo je da eksploziju koju je na želJezničkoj stanici u Briselu izazvao muškarac tretira kao teroristički napad.

“To se smatra terorističkim napadom,” rekao je tužilac Erik van der Sipt na konferenciji za novinare ispred stanice u Briselu.

Nešto kasnije saopštio je da je napadač mrtav.

“Za sada nemamo nikakvu predstavu o njegovom identitetu”, rekao je tužilac.

Televizijska stanica HLN izvJeštava da je muškarac uzvikivao ‘Alahu akbar’. I agencija AFP javlja da jedan od očevidaca tvrdi da je muškarac s eksplozivnim prslukom vikao “Alahu akbar”.

