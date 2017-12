Brezičani u šoku: Ubio sina i leš držao u kući!

Oronula kuća u Brezičanima nadomak Prijedora krila je strašnu tajnu – u njoj je pronađen leš 44-godišnjeg Duška Đujića, nezvanično, u stanju raspadanja. I tu nije kraj stravičnoj priči- za ubistvo je osumnjičen njegov otac Radovan.

Komšije su za ATV ispričale da Duška nisu viđali posljednja dva mjeseca. Zato ih je i šokirala informacija da je, navodno, svo to vrijeme bio mrtav u kući iza mene.

Po selu se priča o narušenim odnosima u porodici Đujić, navodno zbog para, jer je Radovan, nedavno, prodao šumu, ali i alkohola, što mogu da potvrde razbacane pivske flaše oko kuće.

“Ko god pita tog Radovana, ubicu, to juče našla policija, kaže ”Ne znam ja njegovi problemi, šta znam, ne interesuje me”, i okrene drugu temu. Nikome od nas nije bilo jasno. Mislili smo da je to prijavio, a on držao mrtvo tijelo u kući, policija juče našla. Dva mjeseca držati u kući svoje dijete”, ispričao je Vlado Ajderić.

Dva sina živjela su sa Radovanom, treći je u Njemačkoj. Osim ubijenog Duška, u Brezičanima je bio i Draško, osoba s poteškoćama u razvoju, koji je nakon hapšenja oca zbrinut u nadležnoj ustanovi.

“Prije dva mjeseca je taj čovjek nestao, hodao sam po selu, raspitivao se, niko nam nije dao pravu izjavu. Neko je rekao da je otišao za Sarajevo, neko da je u bolnici, neko u Sarajevu, neko da je u zatvoru. Čovjek je bio mrtav u kući cijelo vrijeme. Tako sam čuo, tu sam bio kad je policija bila i kad su došli po njega čuo sam izvještaj taj. Nije jednostavno tako nešto da se desi u selu”, kaže Ostoja Šobot.

Uviđajem je utvrđeno da je Duško preminuo nakon što je izudaran tupim predmetom po glavi. Naložena je obdukcija tijela. U isto vrijeme, njegov otac Radovan, osumnjičen za ubistvo, saslušan je u prijedorskom Okružnom tužilaštvu.

(ATV)