Brenson objasnio odakle potiče njegov sukob sa Trampom

Dačić: Tramp je mene pozvao, on je moj stari prijatelj

Britanski milijarder Ričard Brenson otkrio je detalje dugogodišnjeg sukoba sa sadašnjim predsjednikom Amerike Donaldom Trampom.



U svojoj novoj knjizi “Finding My Virginity” Brenson je objavio pismo koje je dobio 2004. godine od tadašnjeg američkog preduzetnika.

Tramp je pismo uputio vlasniku poslovne grupe “Virdžin“ nakon pokretanja šou programa Branson’s quest for the best, formata poput Trampove serije u kojoj se nekoliko kandidata takmiči u želji da dobije posao kod finansijskog magnata.

“Loš rejting vaše emisije će vam pomoći da se sada skoncentrišete na svoju avio-kompaniju kojoj je, ja verujem, potreban svaki atom vaše energije“, stoji u pismu koje je Tramp uputio Brensonu.

“Očigledno je u pitanju katastrofalno poslovanje i ne mogu da zamislim da možete bolje da poradite na tome od bilo koga drugog. Poput televizije, trebalo bi da napustite i posao sa avio-kompanijom što je prije moguće. Zapravo, pitam se kako možete biti milijarder i tako poslovati. Možda je naziv vaše emisije The Rebel Bilionaire pogrešan?“, dodaje se u pismu.

“U svakom slučaju, nemojte me koristiti kako biste promovisali svoj nisko rangirani šou – veliki ste dečko, pokušajte to sami!“.

To nije bio njihov jedini sukob. Godine 2016, pred predsedničke izbore u Americi, Brenson je na svom blogu javno pozvao Amerikance da ne glasaju za Trampa.

U tom tekstu milijarder je opisao čudan sastanak koji je imao sa Trampom na kome je, kako navodi, tadašnji kandidat za američkog predsednika govorio samo o planovima da “uništi” pet osoba koji su odbili da mu pozajme novac.

“Ono što me najviše zabrinjava, na osnovu iskustva koje imam sa Trampom, jeste njegov osvetnički karakter koji bi mogao da bude veoma opasan ukoliko on bude taj koji će se naći u Bijeloj kući“, napisao je Brenson.

On je takođe nedavno Trampa nazvao “sramotom za svijet”.