Brena: S Bobom vodim ljubav jednom nedjeljno, za više nema vremena

Folk zvezda Lepa Brena nedavno se našla u žiži interesovanja, prvo zbog spekulacija da ima ozbiljne zdravstvene tegobe, a onda i zbog pada na nastupu u Knjaževcu. Prvo je oštro demantovala, a na svoju nespretnost se slatko nasmijala.

Ipak, ono što zanima većinu jeste njen intimni život, o kojem Brena rado govori, ali bez zadiranja u privatne detalje, posebno seksualne. Međutim ovog puta je napravila presedan i progovorila o aktivnostima između četiri zida. Naime, Lepu Brenu su upitali kakav joj je seksualni život, a ona je iskreno odgovorila o sebi i svom suprugu Slobodanu Bobi Žvojinoviću:

“To kad ugrabimo slobodan dan. Pa, kakav seks, nije to na izvol’te. To kad imaš slobodan dan možeš da planiraš, a to je, znači, jednom nedeljno. Ko ugrabi dva puta, taj je srećan”, kroz osmijeh je rekla Brena.

(Blic)