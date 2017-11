Brčko – udruženje trka za život

Kada je Boro Ilić čuo da Teodor Lakić živi u neimaštini, u trošnoj, kući sa ocem, narušenog zdravlja odmah je bez razmišljanja počeo da sakuplja novac kako bi mu se izgradila nova kuća. I uspio je. Kuća se ubrzo počela praviti i uskoro bi trebala da bude završena.



“Otvorili smo Teodoru taj račun žiro gdje su počela pristizati sredstva da bi mu napravili kuću jer stvarno, stvarno su teški uslovi tu gdje živi. I dvo, Bogu hvala, Teodor je skupio dovoljno novaca.Još su neki ljudi dali materijal. Kao što vidite kuća napreduje. Mislimo da će i prije snijega da se useli u sovju kuću i da počne da živi jedan normalan život”, rekao je predsjednik Udruženja „Trka za život“ Brčko Boro Ilić.

Da nije Bore, ja kuću nikad ne bih imao, kaže Teodor. Presrećan je što će dobiti novi krov nad glavom. Sam ovo, kaže, ne bi mogao da obezbijedi.

“Pomogao mi je kao brat rođeni. Nemam brata, ali ko brat mi je pomogao u životu”, rekao je Teodor Lakić.

Teodor nije jedini Brčak kome je Boro pomogao. Svojim sugrađanima, onim najugoroženijim, Boro pomaže već pet godina i to kroz Udruženje Trka za život na čijem je čelu. Udruženje je u početku djelovalo kao sekcija nevladine organizacije Vermont, a onda su se odvojili.

Danas njihova pomoć stiže u svaki kraj distrikta i raznolika je. Tako ovo udruženje sakuplja hranu, odjeću, obuću, novac za izgradnju kuća, ali i za liječenje teško oboljelih. Kako je broj onih kojima je pomoć potrebna sve veći, saradnja sa drugim humanitranim udruženjima u distriktu je neizostavna, kaže Boro.

“Mi često kad imamo dosta hrane, dosta paketa, često se čujemo, iskoordinišemo da ne bi bilo da neko dobije tri paketa, a neko ni jedan.Tako da se svi zajedno trudimo da pomognemo ljudima koliko je to ,naravno, moguće. Zahvaljujui nekim dobim ljudima brzo akcije. Evo mi smo za Teodora pokrenuli i za 15 dana sakupili da napravi kuću. To nisu male stvari. Jako dosta se svijeta uključi, toh dobrih ljudi i ide to brzo. Mi smo samo jedan poluga koja to zakotrlja i to narod dosta odradi i završi se”, predsjednik Udruženja „Trka za život“ Brčko Boro Ilić.

U planu mu je da u distriktu razvije socijalno preduzetništvo. Tako će, kaže, pomoći onima koji se bave kućnim radinostima da žive od toga.

“Mi ćemo pokušati da ih uvežemo, da osnuju to jedno socijalno preduzeće da zajendo pokušaju da plasiraju robu, jer mnogo je lakše kad je više ljudi raditi. Neko pravi nakit, neko ručne radove, da pokušamo da u jednu priču sastavimo i osnujemo prvo socijalno preduzeće u Brčkom”, reko je predsjednik Udruženja „Trka za život“ Brčko Boro Ilić.

U okviru udružnja djeluje 30 volontera, uglavnom srednjoškolaca. Priteknu u pomoć i stanovnicima drugih gradova i opština. Iako te akcije nije lako organizovati, rado se prihvate i tog posla.