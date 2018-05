Brčko: SDS ispao iz većine

Poslanički klub SDS – NDP u Brčkom više nije dio parlamentarne većine. Gradonačelnik Siniša Milić kaže da su odbijanjem prijedloga da ostanu u većini i ranijim nastojanjima njegovog rušenja razbili decenijski savez SDS-a i SNSD-a u distriktu.

Prijedlog SDS-a da se u Brčkom formira koncentraciona vlast je, loš prijedlog, jer bi u suprotnom, Srpska demokratska stranka predložila da se tako vlast ustroji na nivou BiH gdje oni vrše vlast, poručio je gradonačelnik Siniša Milić.

“Ovdje je SDS, ovom aktivnošću zabila nož u leđa prije svega srspkom jedinstvu na ovom prostoru i nekim principima na osnovu kojih je formirana SDS kao nacionalna politička organizacija, kao nacionalni politički pokret”, rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

Iz SDS -a danas se nisu oglašavali. U jučerašnjem obraćanju medijima rekli su poslanički klub SDS-NDP nikada nije tražio smjenu gradonačelnika, te, da ih je on eleminisao iz skupštinske većine iz samo njemu poznatih razloga. S druge strane smatraju da je i njima zaboden nož u leđa kada je njihov stranački kolega Uroš Vojnović potpisao da podržava gradonačelnika.

“U stvari je slijedio politiku koja nije utvrđena organima stranke, odnosno politku druge stranke i to je nespojivo sa članstvom stranke”, naglasio je Milan Purić, šef kluba poslanika SDS-NDP u skupštini Brčko distrikta.

“Ono što smatram je da bi bio red da jedan srpski gradonačlenik ostvari svoj pun mandat i da ja barem ne učestvujem u tome da on to ne uradi. Ako me isključe iz SDS ja ću sledeći dan otići i učlaniti se u SDS”, istakao je Uroš Vojnović, poslanik SDS-a u Skupštini Brčko distrikta.

Gradonačelnik Siniša MIlić je poručio da je rekonstrukcija vlasti u Brčkom neminovna te da je na njegovu stranu uz poslanike SNSD-a, socijalista i Uroša Vojinovića stao i, sada već bivši opozicionar, poslanik PDP-a Siniša Golić.