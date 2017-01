Brčko: Poreska uprava premašila plan naplate

U Poreskoj upravi Distrikta pohvalili su se dobrom naplatom poreza u prošloj godini- blizu rekordnih 28 miliona maraka. Plan su prebacili kod naplate poreza na dobit, na plate i na nekretnine, dok je podbacila naplata poreza na dohodak i to za devet procenata.



“Imali smo veliki broj inspekcijskih nadzora gdje smo utvrđivali određene nepravilnosti, plaćanje obaveza i angažovanjem velikog broja ljudi u procesu prinudne naplate. Ter iste aktivnosti ćemo raditi i u 2017.oj godini”, rekao je direktor Poreske Uprave Brčko distrikta Miodrag Trifković.

Po važećim zakonskim propisima distrikta, privrednici u Brčkom imaju pravo na povrat poreza na dobit, čija stopa je 10 posto koliko se oporezuje i dohodak. Tu olakšicu ostvaruju i u firmi Termoelektro u kojoj radi 200 radnika, a zaposliće ih još 100. Kažu, olakšice dobro dođu, ali nisu dovoljne.

“Poreske stope bi mogle biti manje, prije svega na lična primanja.Imamo neka ograničenja kada je u pitanje bufudće koristenje podsticaja iz razloga što po novomn zakonu se insistira da minimalno 0 posto ukupno zaposlenih bude iz Brcko distrikta , a zbog nemogucniosti da nadjemo dovoljno kvalifikovane radne snage u Brčkom, mi smo prinuđeni da ih tražimo u drugim sredinama”, rekao je izvršni dirtektor za ekonomsko – finansijske korporativne poslove u Termoelektro Brčko Milijan Mirković.

Smanjenje poreske stope, bar u skorije vrijeme, neće biti. Ali zato se godišnje poreske prijave za 2016.moraju podnijeti na vrijeme. Samostalni preduzetnici i građani to moraju uraditi do kraja februara, a pravna lica i poslovne jedinice do kraja marta. Inače, slijede kazne.

“Sankcija za nedostavljanje završnog računa , odnosno poreske pirjave poreza na dohodak je 200 KM za vlasnika samostalne djelatnosti. Sankcije za nedostavljanje takvih dikumenata na vrijeme ropisuje poreska uprava, nadležna poreska uoprava u kojoij je firma registroavan i za pravna lioca su 1000 KM, a za odgovorna lica u pravnom licu su 200 KM”, rekao je direktor knjigovostvenog biroa “Bečić” Ramiz Bečić.

Iz Poreske uprave Distrikta najavljuju da će od ove godine sa poreskim obveznicima poslovati i elektronskim putem. Kada će to zaživjeti, nisu precizirali.