Brčko: Oglasili se inspektori-sve smo uradili kako treba!

“Mi nismo krivi i nema ništa sporno u sertifikatu koji smo izdali za jabuku zaustavljenu na ruskoj granici”, tvrde u Inspektoratu iz Brčko Distrikta.

Na vanrednoj pres konferenciji prepričali su detalje, kako kažu, jučerašnjeg burnog sastanka u Sarajevu. Nisu prihvatili prijedlog da sankcionišu fitosanitarnog inspektora jer su, tvrde, dokazali da je poštovao sve propise.

“Puno toga je tu upetljano. Najmanje nas iz Brčko Distrikta ima. Mi smo izgleda trebali da budemo kolateralna šteta i taj inspektor je trebao da bude žrtveno jagnje. Istina najviše boli. Poslije svega taj zaključak je odbačen jer je dokazano da je inspektor Vlade Brčko Distrikta izdao fitosanitarni sertifikat u skladu sa zakonom”, kaže Senada Garić, šef Inspektorata Brčko Distrikta.

“Nismo ni mi krivi i nije istina da je naš klijent pokušao da izveze poljske jabuke”, puručuje pravni tim koji zastupa bijeljinsku firmu. Ponovili su tvrdnje vlasnika “Frukt kompanija” koji je za ATV još prije četiri dana tvrdio da je u Rusiju poslao našu, a ne poljsku pošiljku. Kao dokaze, pokazali su račune na kojima piše da je jabuka kupljena u Federaciji.

“Te jabuke, toga spornog dana, su spakovane sve u Gradačcu. One su prošle sve kontrole, fitosanitarni nadzor BiH i kao takve su izašle u Rusiju”, izjavio je Miloš Stevanović, advokat “Frukt kompanija” iz Bijeljine.

Advokati tvrde da su spornog dana pokušali da izvezu tri kamiona, svaki po 18 tona jabuke, a da je poljska naljepnica pronađena na samo jednoj gajbi. Inspektori iz Brčkog tvrde nije njihov posao da utvrđuju porijeklo robe.

“Dovoljno je da kažem što da je inspektor koji je pregledao, skidao gajbe sa kamiona. Neće on skinuti svih 18 tona ili 20 tona robe”, rekla je Senada Garić, šef Inspektorata Brčko Distrikta.

“Naš klijent nije imao bilo kakav uvid u taj dan pakovanja, ali njegov dobavljač je dao, sve urednu dokumentaciju koja potvrđuje da je ta jabuka proizvedena u BiH”, navodi Miloš Stevanović, advokat “Frukt kompanija” iz Bijeljine.

I dok su u javnosti sve glasnije priče da će porijeklo jabuka istraživati čak i SIPA, još jednom su se oglasili oni koji su u cijeloj priči najviše oštećeni. Govorili smo vam da pazite kakvim ljudima dajete dozvole za izvoz i sad pronađite krivca, poručuju nadležnima voćari iz Srpske.

“Mi moramo od nekoga ovaj put da tražimo obeštećenje pošto tu imaju krivci. Znači, krivci se znaju da se uglavnom radi o institucijama. Znači, sve su to institucije uvezane. Od Savjeta ministara, od Ministarstva poljoprivrede RS, Federacije BiH, Distrikta Brčkog i na kraju inspekcije koje nisu radile svoj posao – inspekcije koje su baš nadležne za tu oblast”, navodi Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS.

Kako bilo, svi Inspektorati moraju najkasnije do sutra da dostave izvještaje o provedenim kontrolama a u vezi sa spornom firmom iz Bijeljine, a koji nije u skladu sa potpisanim protokolom sa Rusima. Na osnovu dostavljenih izvještaja Uprava za zaštitu zdravlja bilja će ruskoj inspekciji napisati notu u kojoj će navesti sve što je do tada otkriveno. Do prekosutra dužni su i da definiše uslove koje će izvoznici ubuduće morati da ispunjavaju kako bi izvozili za Rusiju, a ponovo će se prekontrolisatiu postojeći spisak izvoznika.

Do se istražuje ko je kriv Šarović i ekipa su juče u Sarajevu odlučili da imenuju i radnu grupu za pregovore sa Rusima, kako bi se što prije skinula u ponedeljak podignuta rampa.