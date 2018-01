Brčko: Novo odgađanje uvođenja fiskalnih kada

Trebalo je da fiskalne kase u distriktu osvanu još prvog januara, ali su vlasti shvatile da neće moći da ih proknjiže, kako su planirali.



Zato će privrednicima nabavku kasa subvencionisati, kroz podsticaje. To, s druge strane, znači izmjenu postojećeg zakona i izradu novih pravilnika, kako bi konačno bili primjenjivi.

“Svako ko se prijavi dobiće tu jednu fiskalnu kasu koja košta, dobra, oko 500 maraka. A, sad ako poreski obveznik ima potrebe da ima 20 kasa, to je njegova stvar”, rekao je direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta Mato Lučić.

“Planiramo da izdvojimo nekih 500 hiljada konvertibilnih maraka, kako bi podržali nabavku tih sistema od strane obveznika fiskalizacije čime bi smo smanjili udar na njih, a istovremeno omogućili početak fiskalizacije”, rekao je gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić.

Jedna, subvencionisana kasa, za Sretena Bogičevića, vlasnika lanca marketa u Brčkom, kaže ništa ne znači. Njemu će biti potrebno najmanje 19, koje će morati sam da plati. Uvjeren je da pojedini samostalni trgovci taj finasijski udar neće moći da izdrže.

“Poslom kojim se ja bavim treba jedan od najjačih žurnala gdje je cijena negdje oko 1800 maraka, da bi zadovoljilo naše potrebe. Takvih žurnala treba koliko trenutno imamo kasa. To znai, ako u jednom objekti imate 19 kasa morate nabaviti 19 žurnala po dvije hiljade maraka, 38 hiljada maraka. Koliki je to udar to sami vidite”, rekao je vlasnik lanca marketa u Brčkom Sreten Bogičević.

U udruženju poslodavaca sabrali su da im treba oko tri I po hiljade takvih kasa. Tvrde da to neće biti jedini trošak poslodavcima.

“Drugi trošak je da treba uređaje održavati. Značim i to je još drugi trošak koji zahtjeva sredstva i non stop će privrednici imati potrebe za angažovanjem novih sredstava. To je sigurno udar kada je u pitanju poslovanje”, rekao je predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta Ševal Suljaknović.

Izmjene i dopune Zakona o fiskalnom sistemu su u pripremi. A prema tvrdnjama prvog čovjeka Direkcije, uskoro će pred Vladu distrikta, a potom i pred poslanike.