Brčko: Ko ne poštuje sporazum o boljoj naplati doprinosa?

Prije četiri godine dvije Vlade dogovorile su metode naplate nagomilanog duga za doprinose, a on se do danas dodatno nagomilao za milion maraka.

Sporazmum Vlade Srpske i Brčko distrikta potpisan na današnji dan 2014.godine ne daje očekivane efekte, jer poslodavci u Brčkom očigledno i dalje pronalaze načine da izbjegnu plaćanje doprinosa.

“Zbog same prirode posla i ovih naših nadležnlsti mjesnih i stvarnih, pojedini poreski obveznici i to veliki broj njih, vrši izbjegavanje plaćanja ove obaveze samo zbog toga što zna da je to takva situacija u kojoj Poreska uprava ne može prinudnim putem izvršiti pljenidbu novčanih sredstava i drugih nekih dobara da bi se izvršila naplata ove vrste doprinosa. Ali da možemo kažnjavati možemo”, kaže Miodrag Trifković, direktor Poreske uprave Brčko Distrikta.

Veliki broj poreskih obveznika izbjegava dostavljanje takozvanih MIP obrazaca, pa poreznici iz Brčkog ne mogu da provjere da li su obračnate obaveze zaista uplaćene.

Kako Poreznici iz Srpske nemaju pravo da dođu u Distrikt i plijene imovinu, dogovoreno je da kontrolu rade brčanski inspektori, ali oni nemaju pravo da vrše prinudnu naplatu prihoda koji ne pripadaju Distriktu. Poslodavci iz Brčkog imaju mogućnost da se opredijele za jedan od entitetskih fondova, a zbog niže stope većina ih bira Republiku Srpsku.

“Možemo da kažemo da je zaustavljen veliki i brz rast neplaćenih doprinosa i sad uglavnom imamo da se na godišnjem nivou naplati ono što je za tu godinu. Međutuim vidite da prostora ima i da je 17 miliona i 600 hiljada za današnje prilike ogroman novac i da bi poželjnije i bolje bilo da može i to da se naplati”, navodi Mladen Milić, direktor Fonda PIO.

Zbog niže stope doprinosa Fond PIO u Brčkom ima skoro duplo više osiguranika nego penzionera, dok je u Srpskoj taj broj skoro izjednačen.

Jedan od razloga je i taj što poslodavci bježe od plaćanja poreza, pa je i broj registrovanih firmi u Brčkom veći od projseka. Uz sve to Distrikt već godinama izbjegava da uvede fiskalizaicju, pa se i plaćanje PDV_a teško kontroliše. Zbog toga su entitetske privredne komore više puta upozorile, da im brčanski privrednici prave nelojalnu konkurenciju.