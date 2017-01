Brčko dobilo “snježnog dobrotvora”

Brčko je dobilo svog “snježnog dobrotvora” koji je odlučio da očisti snijeg ispred domova svih onih koji to sami, iz bilo kog razloga, ne mogu da urade.

Za 44-godišnjeg Igora Tomića nije bilo dileme kako će pomoći sugrađanima kad je vidio koliki je snijeg napadao. Na društvene mreže postavio je svoj oglas, ubrzo su ga prenijeli lokalni portali a onda je zazvonio telefon. Prvi se javio Petar. Lošijeg je zdravlja pa nije mogao da se izbori sa zatrpanim prilazom.

“Došao je odmah. Jer sam ja po poruci ono vidio na Fejsbuku i onda sam reko da dođe, platiću. Ništa, kaže, ne’š platiti. Ja kad sam došao iz crkve, vidim dva auta more proći. I svaka mu čast. Hvala mu. Ja se njemu divim što on ovako volonterski radi. Ja sam ljetos tražio ljude da rade, da platim da rade. Neće niko”, ističe Petar Panić.

Čistač-dobrovoljac i danas je bio kod Petra. Ponovo se latio lopate jer posla, itekako, ima. Igor kaže da mu je zadovoljstvo što može da pomogne drugima. Iako je nezaposlen ne želi ni da čuje da mu neko plati. Skromno priznaje da mu je ovo jedan od najboljih načina da iskoristi slobodno vrijeme.

“Prije neki dan, kad je pao snijeg, ja sam u gradu vidio jedno dvije, tri starije osobe, baš starije životne dobi, da s velikom mukom čiste snijeg i raščišćavaju i pretpostavio sam da im treba pomoć. Međutim, u tom trenutku nisam konkretno mogao da im se ponudim, pa sam reko, hajde, daću u vidu oglasa, pa ko bude htio, znači, može me kontaktirati da pomognem. Ne košta me ništa. To je jedan vid rekreacije”, poručuje Igor Tomić.

Njemu rekreacija i ubijanje dosade, drugome – velika pomoć. Igor očekuje nove pozive ali i da mu se pridruži još neko od sugrađana. Tih kandidata, zasad, nema.