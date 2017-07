Bratunac se prisjeća stradanja Srba u Podrinju

U Bratuncu se održava centralni program obilježavanja i sjećanja na stradale Srbe iz Podrinja. Zvaničnicima Republike Srpske pridružili su se brojni građani.

Stradanju Srba u Podrinju svjedočili su brojni mještani Bratunca, a mučne slike, poručuju, nikada ne mogu zaboraviti.

Milka Kovačić izgubila je muža, koji je zarobljen 1992. godine. Odveden je iz Bratunca, a prije nego što je ubijen, mučen je na najsvirepiji nacin, priča Milka. Sve su joj naknadno pričali svjedoci, ali, nažalost, kaže, osim nje, ono što su imali da kažu, nikada niko u pravosudnim institucijama nije saslušao.

“Evo, koliko je od 1992. do danas, tragam za njegovim kostima. Još uvijek ih nisam pronašla, ali nisam pronašla ni mnoge druge, koji su nestali, od 1992. do 1995. godine. Nadam se da ćemo uspjeti da nađemo sve Srbe sa ovog područja, nadam se i živim, u nekoj nadi i nikada neću odustati, jedino da me smrt prekine”, kaže Milka Kovačić iz Bratunca.

Sličnu sudbinu doživjele su brojne srpske porodice u Srednjem Podrinju. Za stravične zločine niko nije odgovarao. U toku je suđenje Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, ali je optužnica podignuta za ubistva tek nekoliko civila. Mnogo je onih koji i dalje čekaju pravnu satisfakciju.

“Nažalost, za hiljade drugih ubijenih Srba još uvijek nemate nijedne podignute optužnice, a ne presude, i ovo je danas zaista tužan dan, kada su Srbi sjećaju. Sjećanja su bolna i emotivna, pravde za žrtve, nažalost, još uvijek nema”, kaže Vinko Lale, sekretar Udruženja logoraša regije Birač.

Ove godine u Bratuncu će biti prikazan i film “Zločin bez kazne”. Nikada ne smijemo da zaboravimo najmilije, glavna je poruka koju i ovog puta šalju porodice ubijenih. Zajedno sa delegacijama iz RS i Srbije prisustvuju cetralnom obilježavanju stradanja Srba.

“Mi smo, u okviru projekta popisa srpskih žrtava, utvrdili da je na području Srednjeg Podrinja stradalo 2.628 srba, a po metodologiji po mjestu stradanja, ukupno je iz Podrinja stradalo preko 3.000 Srba”, kaže Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina RS.

Porodice stradalih Srba u nekoliko bratunačkih sela, prisjetice se svojih najmilijih i na Petrovdan, 12.jula, i to na mjestima gdje su ubijeni. I na taj dan kada su zločini počinjeni biće služen parastos, kod spomeniku u selu Zalazje, u kojem su, takođe, stradali civili.