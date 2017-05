Most “Bratoljub” u funkciji krajem avgusta FOTO

Pavić traži Đokićevu ostavku, "Nije me DNS ni birao" - uzvraća socijalista

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da gradnja mosta Bratunac – Ljubovija preko Drine ide planiranom dinamikom i da postoje sigurne garancije da će, kako je predviđeno, krajem avgusta ove godine most u cijelosti biti završen i stavljen u funkciju.

Dodik je, nakon obilaska mosta “Bratoljub” sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović, predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrima u vladama Republike Srpske i Srbije, izrazio zahvalnost rukovodstvu Srbije zato što su se, kako kaže, zagledali na ovu stranu i donijeli odluku da se, zajedno sa potencijalima Republike Srpske, izgradi ovaj most.

“Most je važan sa stanovišta ovog kraja, Republike Srpske i Srbije i zato je simbolički naziv mosta ‘Bratoljub’ sigurno nešto što je potrebno činiti, ne samo izgradnjom mostova, nego i običnim kontaktima sa ljudima”, rekao je Dodik.



Naglašavajući da su u gradnju mosta uložena ogromna sredstva, Dodik je podsjetio da Srbija finansira kompletnu izgradnju mosta sa obje obale Drine, a Republike Srpske će uraditi pristupne puteve na bratunačkoj strani, dok će Uprava za indirektno oporezivanje izdvojiti sredstva za izgradnju graničnog prelaza.

Dodik je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da će biti samo jedna procedura na ovom graničnom prelazu, koji će biti robnog karaktera.

“Treba reći da na prostoru od Zvornika do Višegrada, gotovo 80 kilometara, ne postoji ni jedan granični prelaz tog tipa i to samo govori o tome koliko će to biti važno za građane i privredu Republike Srpske i Srbije”, naglasio je predsjednik Srpske.

On je istakao da most premošćuje Drinu koja je mitska rijeka za srpski narod i da na ovaj način pokazuje i dokazuje opredjeljenje za jedinstvo srpskog naroda i na jednoj i na drugoj obali Drine.

Dodik je dodao da je Republike Srpska zagledana u Srbiju i da se raduje njenoj snazi, ekonomskom i svakom drugom jačanju.

“Republike Srpska gradi svoju budućnost na dobrim odnosima i saradnji sa Srbijom i mi u tom pogledu razvijamo svoje želje i pokazujemo da u konkretnim našim odnosima dolazimo do rješenja kao što je ovaj most”, rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da će most vjekovima da svjedoči o ovom teškom vremenu za naš narod koji je odlučan da gradi i pravi mostove.

Nikolić: Preko “Bratoljuba” u zajedničku budućnost

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je na mostu “Bratoljub” u Ljuboviji da korak preko tog mosta predstavlja korak u susret bratu i zajedničkoj budućnosti.

“Teći ćemo jedni prema drugima kao što ispod ovog mosta teče Drina. Poslije toliko tuge i podjela danas smo ispunjeni ponosom i radošću što potomcima ostavljamo svoj trag u vremenu – most preko Drine ‘Bratoljuba'”, istakao je Nikolić u obraćanju na obilježavanju premošćavanja rijeke Drine i nakon obilaska radova na izgradnji mosta.

On je rekao da se pokazalo da je sasvim moguće okupiti i Srbiju i BiH i Republiku Srpsku oko zajedničkog projekta, koji je važan za sve, za zajedničku budućnost.

Navodeći da mostovi na Drini nisu tek strateški važni projekti za ekonomski razvoj, trgovinu, turizam ili saobraćajno povezivanje, Nikolić je istakao da je njemu podjednako važno što će “Bratoljub” sa obje strane imati biciklističke i pješačke staze, kao i to što skraćuje put transporta robe za više od 50 kilometara i najkraća je veza sa Koridorom 11 i lukom Bar.

“Meni je isto toliko važno što ima po dvije trake sa obe strane namenjene biciklistima i pešacima, da se po njemu šetnjom stiže iz Srbije u Republiku Srpsku i iz Republike Srpske u Srbiju i da jednog dana ne bude važno odakle si pošao i gdje ideš, pošto će sve da bude jedno”, naglasio je Nikolić.

On je dodao da je most “Bratoljub” infrastruktura srpske duše, simbol spajanja srpskog bića, ali i simbol zajedništva sa svim drugim narodima koji vjekuju na ovim prostorima dijeleći sudbinu i živote sa srpskim narodom.

“To je ‘Bratoljub’ – most koji spaja Ljuboviju i Bratunac i našu stalnu težnju da se uvijek i svuda prepoznajemo, volimo i uvažavamo, jer mi smo djeca iste majke”, rekao je Nikolić.

Navodeći da su srpskim majkama nekažnjeno otimali djecu, a one ostajale uplakane na lijevoj obali Drine, jer nije bilo mosta kojim bi nastavile da idu kroz svoju zemlju, Nikolić je podsjetio da su tuđinci uvijek koristili Drinu da razdvoje srpski narod, te da ga most “Bratoljub” spaja zanavijek.

Nikolić je dodao da su rijeke krvotok svih zemalja, pa i srpskih, ali da niko osim Srba nema Moravu i Drinu, rijeke koje teku po sred srpskih zemalja i koje su odrednice srpskog bića, trajanja, postojanja.

“One su večito živi svedoci naše istorije. Morava i Drina su više od svih drugih voda, one su vode koje utoljavaju identitetsku žeđ kod Srba. Drina je reka koja traži da se na njoj stalno grade ćuprije, da bi spajala narod, da bi svedočila našu želju da premostimo svaku muku i brigu, da bi svjedočila da smo jedno”, istakao je Nikolić.

(Srna)