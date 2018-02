Brat glumice Kim Katral pronađen mrtav

Samo 24 časa nakon što je kanadska glumica Kim Katral, najpoznatija po ulozi Samante Džons u seriji “Seks i grad”, objavila na društvenim mrežama da je njen brat Kristofer nestao i pozvala pratioce da joj pomognu da ga pronađe, policija je objavila da je pronađeno njegovo tijelo.



Za sada nije objavljeno ni šta je uzrok smrti, ali se navodi da smrt nije sumnjiva. Vlasti nisu dale detalje o tome kako ili kada je tijelo Krisa Katralla pronađeno.

Katral je ranije navela da se 55-ogodišnji Kristofer vodi kao nestao iz kuće u Lakomu, u kanadskoj provinciji Alberta, od utorka, prenosi Bi-Bi-Si.

Ona je dodala da su njegovi ključevi, telefon i novčanik ostali na stolu, da su vrata ostala otključena, a njegovih sedam pasa bez nadzora.

Prema riječima Katral, to ne liči na njega.

“Pomozite nam da ga vratimo kući bezbjednog”, navela je Katral na svom nalogu na Instagramu.

Glumica je objavila i fotografiju svog brata na Instagramu. Ona je, takođe, na Tviteru objavila da joj je nestao brat.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS

— Kim Cattrall (@KimCattrall) February 4, 2018