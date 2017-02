Branilac generala Mladića o reviziji presude: Lupaju gluposti

Branko Lukić, branilac generala Ratka Mladića, ocijenio je kao glupost i opasno politikantstvo namjeru tima Bakira Izetbegovića da u reviziji presude po tužbi protiv Srbije kao nove dokaze iskoristi završnu riječ haškog tužioca sa suđenja generalu Ratku Mladiću u Hagu.



“Lupaju gluposti. Nema novih dokaza. Kod Mladića je samo novo izvedeno u vezi sa Tomašicom, kod Prijedora. To su jedini novi dokazi, koji su izvedeni. Ali, u Tomašici niko nije ubijen, samo su pokopane žrtve iz Prijedora. To je jedino što ja mogu da mislim o nekom novom dokazu”, rekao je Lukić Srni.

On je ocijenio da se sve svodi na funkcionisanje BiH, gdje ne mogu da se slože ni oko čega i sad – “ajde da kažemo da su kod Mladića izvedeni novi dokazi”.

“To nikakve veze nema sa tužbom koju oni hoće da podnesu, nikakve. Mi smo tužioca u završnoj reči rasturili i nisu ostali ni tragovi od njega”, naglasio je Lukić.

On je naveo da Srbija nema nikakve veze sa Tomašicom, nego da jedino mogu da se naslanjaju na poništenu presudu Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću /bivšim policijskim zvaničnicima Srbije/, jer Mladić nema nikakve veze sa Srbijom.

“Samo lupaju gluposti i pokušavaju da naprave sledeću krizu na Balkanu… Samo hoće da zaoštre odnose”, konstatovao je Lukić.

Prema njegovom mišljenju, da bi došlo do revizije, pravno mora da postoji nova dozvola, a dozvole nema, jer ne mogu da se slože sva trojica članova Predsjedništva BiH.

Lukić je naveo da je siguran da Izetbegovićev tim nije vidio nijedan dokaz iz Mladićevog predmeta, naglašavajući da Izetbegović očito gubi tlo pod nogama i gleda kako da očuva svoju fotelju.

“Bakir je očigledno samo pročitao ‘Islamsku deklaraciju’ svog oca, pošto je to izvedeno kao dokaz. Toliko on zna o našem predmetu. O tome mogu da govorim ja i ljudi koji su učestvovali u predmetu. To što oni pričaju – lupaju gluposti. Nema veze sa stvarnošću i istinom, to je samo politikantstvo i to vrlo opasno”, ocijenio je Lukić.

Komentarišući medijske informacije da je glavni dio revizije presude uradio američki diplomata Dejvid Šefer koji je učestvovao u stvaranju Haškog tribunala, Lukić je rekao da su to sve ostaci “Klintonove i Obamine vlasti”.

“To su sve interesne grupe. Baš briga američkog diplomatu za BiH. Daj da uzmemo koji milion dolara, pa da pravimo dodatni haos. Možda im i treba ovde rat. Zna se kakav je njihov stav bio prema ovim prostorima, koga su podržavali, koga napadali. To su samo nastavci te politike”, podsjeća Lukić.

