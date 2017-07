“Bradonja” dogovorio najveće produženje ugovora u istoriji

Džejms Harden i Hjuston Roketsi dogovorili su produžetak ugovora na još četiri sezone.

Harden, prošlogodišnji kandidat za MVP-a lige, tako će ostati Roketsima do 2023. godine, i u narednih šest sezona trebalo bi da zaradi 228 miliona dolara, prenio je Adrijan Vojnarovski iz ESPN-a.

Harden's progressing toward adding four years onto Houston current deal, an extension that could guarantee him $228M through 2022-23 season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2017