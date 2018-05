Božović: Ubistvo Ivanovića političko i sistematski organizovano

Prva saradnica Olivera Ivanovića Ksenija Božović istakla je da je ubijeni lider GI SDP bio praćen i da se cijeli proces istrage razvodnjava.

Ona je u emisiji “Slobodno srpski” Budimira Ničića, kako prenosi portal KoSSev, istakla da je dva puta davala izjavu u vezi sa ubistvom, dok je iz tužilaštva u Beogradu, koje takođe vodi istragu, stigao samo jedan, nezvaničan poziv.

Navela je da izjavu nije dala jer je poziv stigao u kratkom roku, a drugi put nije pozvana da to učini, te je okarakterisala Ivanovićevo ubistvo kao “sistematski organizovano višemjesečno političko profesionalno ubistvo“, uz potvrdu da je bio praćen.

Božovićeva je rekla i da je dobila odgovor da kamere na kući gdje se nalaze prostorije GI SDP, a na čijem ulazu je ubijen Ivanović nisu radile od 4. januara do deset minuta po ubistvu Ivanovića.

“To su mi takođe potvrdili i pojedini predstavnici međunarodnih organizacija. Međutim, ja nisam vidjela te kamere. Ali s obzirom na to da znam ličnost Olivera Ivanovića i da smo znali da ima različite prijetnje, on ne bi dozvolio zbog svih nas da ne rade, a posebno da ne rade 12 dana. Sada apelujem da nam se vrati taj risiver. Četiri mjeseca je prošlo, ako su imali šta da vide, pošto kažu da nema ničega, neka nam vrate, da pokušamo mi da vidimo šta možemo da uradimo. Ali, da je logično nije, i moja je tvrdnja da ne mogu da vjerujem u tako nešto”, objasnila je Božovićeva.

Božovićeva je još jednom ispričala i kako je prva došla na mjesto nesreće, te da je ispred kancelarija stranke zatekla policajca koji joj je rekao da je Ivanović doživio srčani udar. Navela je i da je primijetila čaure, da mu ih je pokazala, ali i da je odgovor policajca bio “ko zna od kada su tu”, a da je potom mobilnim telefonom “nekoga pozvao”.

“Istražna jedinica došla je tek 20 minuta nakon ubistva,” objasnila je Božović i ponovila da je mjesto ubistva bilo neobilježeno sve do njihovog dolaska.

Ona kaže i da se danas ništa više ne zna nego što se znalo na dan kada je Ivanović ubijen, te da je stekla utisak da je razlog za prebacivanje predmeta u Specijalno tužilaštvo u Prištini “curenje informacija”:

“Možete li da zamislite da na primjer pojedini građani u Mitrovici znaju ko je šta rekao od nas u Osnovnom sudu, tako da je moj utisak da je prebacivanje tog procesa u Specijalno tužilaštvo upravo zbog tih stvari koje su se dešavale u Mitrovici“, rekla je Božovićeva.

Istakla je i da je Ivanović praćen od kada je izašao iz zatvora i da je on toga bio svjestan.

“Oliver Ivanović je bio javno praćen. Kad je trebalo da poslije izlaska iz zatvora ima sastanak sa generalom KFOR-a, vidio je ljude koji su ga pratili. A sada čak imamo informaciju da su ti isti ljudi koji su ga pratili bili ispred naših kancelarija i Oliver je znao da je praćen, ali je Oliver bio neustrašiv čovjek. Kada smo pričali o tome, on je obično govorio da su to neka djeca koju su tu poslali da gledaju i da prate“, navela je Božovićeva.

Na pitanje da li govori o susretu sa oficirom KFOR-a i informaciji koju je TV Most objavila pod naslovom „Da li Ivanović sa KFOR-om i Prištinom dogovara okupaciju Sjevera KiM?“, Božovićeva je odgovorila:

“Da, upravo tako. Upravo to što je Televizija Most objavila, da Oliver Ivanović ‘prodaje’ Sjever… Vidio je njih Oliver, međutim, kažem, on je bio neustrašiv čovjek, nije dao značaj tome, jer je mislio da njemu to nikad ne može da se desi.”

