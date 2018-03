Božo Ljubić za ATV: Tri ključna zahtjeva Hrvata za izmjenu Izbornog zakona!

“Legitimitet izbora u Dom naroda Federacije BiH, legitimitet izbora u Vijeće naroda RS koje još od Dejtona nismo uspjeli realizovati i legitimitet kod izbora članova u Predsjedništvo BiH su glavni zahtjevi Hrvata po pitanju izmjena Izbornog zakona”, rekao je Božo Ljubić, predsjednik Glavnog odbora Hrvatskog narodnog sabora BiH i poslanik u Saboru Hrvatske gostujući u emisiji ATV-a “Jedan na jedan”.

“Ono što mi tražimo u ovom momentu, najmanje što se mora realizovati prije ovih izbora to je dakle izmjena Zakona kada je u pitanju Dom naroda. Ustavni sud je otišao i korak dalje, pa je jasno rekao da je neophodno ako će se zadovoljiti ustavni principi Ustava BiH iz Dejtona da u svim institucijama gdje je predviđeno Ustavom narodno zatupanje, a to su i članovi Predsjedništva, osigura legitimitet predstavljanja”, navodi Ljubić.

“Mi smo predložili izmjenu Izbornog zakona, prijedlog je prihvaćen u Domu naroda i prošao je Dom naroda. Zbog jasnih političkih razloga, s ozbirom da se bošnjačka strana protivi tome, zakočen i na kraju osporen u Predstavničkom domu. Sada, kao što je poznato, međunarodna zajednica insistira da dođe do rješenja najkasnije do maja jer je to zadnji rok za raspisivanje izbora”, kaže Ljubić.

To traži i visoki predstavnik u BiH i sada je,navodi Ljubić, odgovornost na akterima BiH da dođu do formule. “Mi smo spremni prihvatiti bilo koje rješenje koje zadovoljava principe u skladu sa presudom Ustavnog suda bez ikakve dileme, kaže Ljubić.

Ljubić navodi da ima puno načina da se to realizuje i da su neka rješenja već predložena te da u njima nema nikakve podjele BiH.

“Ono što mi tražimo je vraćanje Izbornog zakona u ustavne okvire i to je jasno i Ustavni sud temeljem moje apelacije presudio. Jasno je potvrđeno da je princip Ustava BiH je princip konstitutivnosti i da je taj princip neodvojiv od mogućnosti da svaki od tri konstitutivna naroda izabere svoje legitimne predstavnike u institucijama vlasti koje su ustavom predviđene za narodno zastupanje”, pojašnajva Ljubić.

Gostujući u emisiji ATV-a “Jedan na jedan” Ljubić je govorio i o saradnji BiH, Srbije i Hrvatske.

“Pomaci u trokutu Hrvatska-Srbija-BiH su vidljivi već duže vremena. Vidljivi pomaci između Hrvatske i Srbije su se desili nakon susreta predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar- Kitarović i Aleksandra Vučića u Zagrebu”, kaže Ljubić.

Navodi da će i nedavno održani trilateralni sastanak u Mostaru donijeti pomake.

“Ti pomaci u prvom redu će se odnostiti na infrastrukturne projekte- mostovi na Drini, mostovi na Savi, željeznička i putna infrastruktura. Hrvatska je već dobila pola milijarde evra od EU za rekonstruciju pruge Zagreb-Beograd. Još se očekuje da Srbija i Hrvatska zajedono dobiju još oko 600 miliona evra od Evropske unije za završetak rekonstrukcije te pruge. Tako da bi se od Zagreba do Beograda i obratno putovalo brzinom od 160 kilometara na čas. Razmatraju se i određeni koridori autoputeva na relaciji Sarajevo- Beograd, Koridor 5C i taj projekat je dobio prioritet od EU”, kaže Ljubić.

Navodi da su razgovori na nivou Hrvatska -Srbija- BiH je jedini pravni format na osnovu kojeg se mogu efektivno rješavati projekti u ovom dijelu jugoistoka Evrope. Dodaje i da sa političkog stanovišta ta trilaterala ima svoj smisao.

Ljubić za ATV ocjenjuje da je političko Sarajevo u posljednjih nekoliko godina pogled usmjerilo više na istok, odnosno Tursku, pogotovo kada je u pitanju predsjednik najveće bošnjačke stranke SDA.

“Primjetan je zazor bošnjačkih predstavnika u odnosu na ulogu Hrvatske i Srbije u BiH koja je vrlo konstruktivna i ne bi trebalo biti nikakvog zazora. Zato ponavljam, dobro je da se razgovara i u trokutu Turska-Srbija-BiH i Turska-Hrvatska- BiH, ali je jedina istinska i prava trilaterala od koje možemo očekivati političku stabilizaciju i prosperitet ova Hrvatska- Srbija-BiH”, zaključio je Božo Ljubić, predsjednik Glavnog odbora Hrvatskog narodnog sabora BiH i poslanik u Saboru Hrvatske gostujući u emisiji ATV-a “Jedan na jedan”.

