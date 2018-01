Božićni prijem u kasarni Kozara – počeo raportom, završio se prepucavanjima

Od parade do akademije i prijema: Srpska proslavila rođendan!

Počelo je raportom Mladenu Ivaniću, i sa Hristos se rodi, a završilo prepucavanjima.

Treći pješadijski Republika Srpska puk treba da bude isključivo nadležnost srpskog člana Predsjedništva BiH, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik iskoristivši priliku da se na Božićnom prijemu u kasarni “Kozara” požali da su srpski predstavnici Oružanih snaga zapostavljeni i da iduće godine moraju da prisustvuju paradi.

Mladen Ivanić na to se nasmijao uz komentar da je prijedlog lijep, ali da je, prema zakonu, isključivo u nadležnosti Ministarstva odbrane BiH. Zakon ne moramo da mijenjamo, prijedlog je dobar i može Pravilnikom da se uredi, nadovezao se domaćin prijema, zamjenik ministra odbrane Boris Jerinić. Tako se Božićni prijem u kasarni, nakon liturgije i predaje raporta Mladenu Ivaniću, pretvorio u nesuglasice o nadležnostima i položaju srpskih vojnika.

“Mislim da taj segment upotrebnih jedinica ne može da podleže sistemu komandovanja kako je to do sad bilo, od strane nekih administratora u ministarstvu odbrane BiH, nego mora da bude odluka samo srpskog člana Predsedništva i da se na tome sve završava”, rekao je Dodik.

Sve je trebalo riješiti mnogo ranije, odgovara Ivanić. Nekoliko dana prije Dana Republike pisao je predsjedniku Srpske u vezi sa Dodikovim zahtjevom o prisustvu trećeg pješadijskog puka. Tada je naglasio da je to trebalo zatražiti bar mjesec dana ranije, i da je to Dodikova greška. Danas, iako mu se predlog o nadležnosti dopada, kaže: puk ne treba da bude predmet političke borbe.

“Lijepo je čuti ovakav prijedlog gospodina Dodika, ja bih volio da je to uradio moj prethodnik, a njegov član koji je osam godina bio tamo. Pravne norme su jasne kojim se reguliše upotreba i mislim da, dok se ne promjene, moraju se uvažavati. Postoji način da puk bude prisutan, kao što je bio. To nije odgovaralo organizatoru, i ja nisam htio na silu da to radim”, rekao je Mladen Ivanić.

” Moglo bi se regulisati kroz pravilnike koji su interna stvar u Ministarstvu odbrane tako da ne bi imali ove svake godine nedoumice da li trebaju ili ne trebaju biti i gdje, koliko ko treba biti”, rekao je Jerinić.

Premijerka Željka Cvijanović nije htjela pred kameru, ali je izjavu Mladena Ivanića dočekala na nož. Kada se očekuje akcija onda ga nigdje nema, ali je uvijek tu da naknadno nešto kobajagi protumači, poručila je kasno popodne. Ivanića optužuje i da se pravda jer nije prisustvovao defileu.